Виртуальная выставка детского рисунка «Жемчужины татарского народа»

В Московской Детской библиотеке №207 имени В.В. Бианки подготовили творческое поздравление к 100-летию образования Татарской АССР. Творческие работы юных авторов составили основу мультимедийной выставки детского рисунка «Жемчужины татарского народа».

В экспозиции мультимедийной выставки – трогательные детские работы, посвященные столице Республики Татарстан; красота национального татарского костюма, пейзажные и жанровые работы.

Идея подготовить творческое поздравление Татарстану родилась после проведения серии мероприятий по истории и культуре татарского народа – выставок, показа татарских костюмов, вечера татарской культуры, поэтического марафона памяти Мусы Джалиля.

Творческий проект «Жемчужины татарского народа» уже не первый год проходит в стенах детской библиотеки № 207. Как отмечают в библиотеке, школьники и дошколята проявляют большой интерес к истории и культуре татарского народа, создают творческие работы. Конкурс дает возможность самовыражения и творческого развития, воспитывает чувство уважения к древней культуре татарского народа. Благодаря проекту, дети узнали много нового, познакомились с основными достопримечательностями Республики Татарстан.

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