Visit Tatarstan приглашает всех в кулинарное онлайн путешествие

Чтобы научиться готовить татарские блюда, надо просто подключится к прямому эфиру, который проходит на инстаграм – странице @visittatarstan

На этой неделе пройдут прямые эфиры с поварами местных заведений, которые поделятся рецептами и секретами татарской кухни.

Каждый день прямой эфир начинается в 12:00. Своим мастерством поделятся:

— Вторник, 31 марта

Ресторан «Татарская усадьба» @tatusadba

— Среда, 1 апреля

Сеть кафе «Кыстыбый» @kstbcafe

— Четверг, 2 апреля

Ресторан «Чирәм» @cheerem_tatar

— Суббота, 4 апреля

Ресторан «Тюбетей»

Данный проект подготовлен при поддержке Ассоциации рестораторов РТ.

protatarstan.ru