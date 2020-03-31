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Visit Tatarstan приглашает всех в кулинарное онлайн путешествие

Visit Tatarstan приглашает всех в кулинарное онлайн путешествие

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 31.03.2020 0 33

Чтобы научиться готовить татарские блюда, надо просто подключится к прямому эфиру, который проходит на инстаграм – странице @visittatarstan

На этой неделе пройдут прямые эфиры с поварами местных заведений, которые поделятся рецептами и секретами татарской кухни.

Каждый день прямой эфир начинается в 12:00. Своим мастерством поделятся:
— Вторник, 31 марта
Ресторан «Татарская усадьба» @tatusadba

— Среда, 1 апреля
Сеть кафе «Кыстыбый» @kstbcafe

— Четверг, 2 апреля
Ресторан «Чирәм» @cheerem_tatar

— Суббота, 4 апреля
Ресторан «Тюбетей»

Данный проект подготовлен при поддержке Ассоциации рестораторов РТ.

protatarstan.ru

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