Visit Tatarstan приглашает всех в кулинарное онлайн путешествие

Чтобы научиться готовить татарские блюда, надо просто подключится к прямому эфиру, который проходит на инстаграм – странице @visittatarstan
На этой неделе пройдут прямые эфиры с поварами местных заведений, которые поделятся рецептами и секретами татарской кухни.
Каждый день прямой эфир начинается в 12:00. Своим мастерством поделятся:
— Вторник, 31 марта
Ресторан «Татарская усадьба» @tatusadba
— Среда, 1 апреля
Сеть кафе «Кыстыбый» @kstbcafe
— Четверг, 2 апреля
Ресторан «Чирәм» @cheerem_tatar
— Суббота, 4 апреля
Ресторан «Тюбетей»
Данный проект подготовлен при поддержке Ассоциации рестораторов РТ.