«ВКонтакте» поддержит грантами на полмиллиона рублей проекты на татарском языке

Соцсеть «ВКонтакте» раздаст гранты на общую сумму в 500 тыс. рублей трем проектам на татарском языке. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«Мы хотим помочь проектам на родном языке выделиться на фоне крупных русскоязычных, расширить свою аудиторию и делать более качественный контент. Поэтому мы и запустили программу поддержки, которая объединяет в себе образовательную и грантовую часть. Начали с татарского языка, но в дальнейшем собираемся расширить программу и на другие», — цитирует пресс-служба слова регионального представителя «ВКонтакте» в Татарстане Диляры Махияновой.

Образовательная часть пройдет с 20 октября по 10 ноября. В видеолекциях сотрудники соцсети расскажут, как подружиться с алгоритмами платформы и как максимально эффективно использовать инструменты для продвижения. Участники будут учиться увеличивать активность подписчиков и привлекать новую аудиторию, выполняя домашние задания.

Победителями станут три проекта, которые получат гранты в виде промокупонов на 250, 150 и 100 тыс. рублей. Их можно потратить на развитие своих проектов в соцсети, будь то СМИ, культурные и образовательные мероприятия, некоммерческие сообщества или работы самостоятельных авторов.

Чтобы стать участником, нужно до 13 октября включительно заполнить анкету по ссылке.

tatar-inform.ru