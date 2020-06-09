Владимир Путин присвоил академику Талие Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»

Сопредседатель группы по поправках к конституции Талия Хабриева стала заслуженным деятелем науки.

Звание присвоено «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе Президента России.

В 2018 году академик Российской академии наук Талия Ярулловна отметила 35-летие своей деятельности. Указом Президента РТ Рустама Минниханова она была награждена орденом «Дуслык». Ее вручил Талие Хабриевой заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Государственной наградой Татарстана Талию Хабриеву наградили «За значительный вклад в развитие правовой науки, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность».

С 2001 года она является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, а с 2013 года — вице-президентом Российской академии наук. Она заслуженный юрист РФ и первая женщина-правовед, получившая статус академика РАН.

Первые шаги в своей многолетней творческой деятельности Т.Я. Хабриева начала в Республике Татарстан, где окончила юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Она почетный доктор Казанского университета.

Несмотря на свою занятость, Талия Ярулловна активно сотрудничает с родным Татарстаном, возглавляет «Землячество Татарстана» в Москве.

СПРАВКА

Талия Ярулловна Хабриева (Насырова) родилась в Казани 10 июня 1958 года.

Действительный член Международной академии сравнительного права (IACL, штаб-квартира – Париж, Франция), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы).

В 1996 г. начала работу в Институте государства и права Российской академии наук.

В 1997 г. в Институте государства и права РАН защитила докторскую диссертацию «Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика».

С 1997 г. – профессор Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России.

С 2003 г. – приглашенный профессор Университета Париж-I Пантеон-Сорбонна (Франция).

С 1998 г. по 2001 г. – статс-секретарь – заместитель Министра по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.

С 2001 г. по настоящее время – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

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