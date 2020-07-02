Владимир Путин присвоит Казани звание города трудовой доблести

Президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» поддержал предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» Казани и еще 19 городам. В их числе Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи. Документ о присвоении звания городам глава государства подпишет в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2019 года он внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести», в феврале российский парламент принял закон, а 1 марта Путин его подписал. Звание присваивают городам, жители которых внесли «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное обеспечение военной и гражданской продукцией с промышленных предприятий, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Основаниями присвоения служат госнаграды предприятий и (или) вручение им переходящих Красных знамен государственного комитета обороны, награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.

В законе указано, что удостоенное почетного звания муниципальное образование должно сохранить военно-историческое и трудовое наследие, вести патриотическое воспитание жителей города, прежде всего молодежи.

business-gazeta.ru