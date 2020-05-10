Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции

В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».

В ближайшее время республика начнет процесс плавного выхода из режима самоизоляции. Резкой отмены всех ограничений не произойдет, однако будут делаться некоторые послабления. В этом сейчас есть реальный смысл и запрос общества.

Изменения могут коснуться, в первую очередь, передвижения граждан, которое может стать более свободным. Кроме того, будут пересматриваться условия ограничений работы определенных заведений и объектов.

За последние сутки в Татарстане выявлено 85 новых случаев коронавируса. Из них 4 – завозные, 81 – контактные. 38 человек госпитализированы, 47 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

kazanfirst.ru