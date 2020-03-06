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Внеочередное собрание Региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области»

Внеочередное собрание Региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, 75 лет Великой Победе, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 06.03.2020 0 5

3 марта в здании Постпредства РТ состоялось внеочередное собрание Региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области». В повестке дня главным вопросом стало обсуждение оформления документов в соответствии с новым Уставом организации, принятым членами Конгресса в конце прошлого года. Устав прошел все этапы согласования и зарегистрирован Главным Управлением Минюста РФ по Свердловской области.

На собрании было избрано новое Правление в составе 13 человек. Принято решение о размерах, сроках и форме уплаты вступительных и членских взносов. А так же обсудили предстоящие мероприятия Конгресса татар, посвященные 75-летию Великой Победы и 100-летию образования ТАССР.

tatur.tatarstan.ru

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