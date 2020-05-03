Внимание! Изменения во времени намазов

Ежегодно, начиная с мая месяца (для Казани с 5 мая) и до начала августа, в силу географических особенностей нашего региона, белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари – то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает и стало быть невозможно с помощью астрономических расчётов точно определить начало времени ночного намаза (тат. «Ясту»), а также время завершения «Сухура» и начало времени утреннего намаза (тат. «Иртэнге»). Обращаем ваше внимание, что в этом году это время выпадает на период священного месяца Рамазан.

Именно поэтому Совет улемов ДУМ РТ постановил решение относительного исчисления времени намазов по сравнению с ближайшим регионом. Такое решение было положено советом улемов в систему вычисления и подсчета времени молитв для календарей РТ.

Мы последовали мнению нашего соотечественника имама Шигабутдина аль-Марджани, который сказал о необходимости вычислить отношение наступления и прекращения настоящей ночи по отношению к ночной и утренней молитве в том регионе, в котором она наступает по-настоящему. Например, г. Астрахань, находится на 46 широте и имеет ту же долготу, что и Татарстан.

В г. Казани 4 мая утренняя молитва по настоящей ночи наступает в 00:06, а 5 мая настоящей ночи уже нет. Это относительное исчисление дает сильно отличающееся время от предыдущего дня. Также важно отметить, что начало утренней молитвы – это начало поста.

Будьте внимательны и следите за временами намазов!

dumrt.ru