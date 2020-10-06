Внимание старшему поколению

В уютном зале комплекса « Руслан» г.Каракол Иссык-Кульской области, татаро — башкирское общественное объединение «Татулык» организовало празднования дня пожилых людей.

На торжество собрались Дети войны ВОВ 1941-1945 г.г., чьё детство было опалённое войной, которые давно уже не дети, а пожилые люди. Кто прожил славную, нелёгкую жизнь, у кого за плечами тяготы военной поры, голод и холод, кто восстанавливал послевоенную разруху. В мероприятии приняли участие также мудрые и имеющие большой жизненный опыт представители всех этнических групп .

Выступающие обратили внимание на то, что дети войны и старшее поколение давно заслуживают социальную поддержку, высказали в их адрес теплые слова искренней признательности и благодарности, пожелали всем крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.

В честь праздника был организован концерт и с большим энтузиазмом присутствующие в зале подключалось к исполнению песен молодости .

Всем участникам вручены памятные подарки. После окончания праздника не были забыты и те, кто прикован к постели и члены ОО «Татулык» отправились их по домам.

Организаторы сожалеют о том, что не имели возможностей пригласить на такое хорошее мероприятие всё старшее поколение города.

Заместитель председателя ОО «Татулык» Х.Ю.Шакиров