Внучка Кави Наджми организовала в его квартире мемориальную комнату

Внучка татарского писателя, поэта и переводчика Кави Наджми Фарида Нежметдинова организовала в его квартире мемориальную комнату. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«В доме по улице Большая Красная 57б в 1952–1956 годах жил писатель Кави Наджми вместе со своей семьей. Его близкие продолжили жить здесь после его смерти. В частности, до 1978 года здесь жила его жена — писательница и первая татарская переводчица Сарвар Адгамова. Благодаря личным и памятным вещам дэу эти (дедушки — прим. Т-и) мы воссоздали атмосферу той эпохи в его кабинете», — сообщила Нежметдинова.

В кабинете хранятся личные фотографии, письма известных деятелей культуры, писателей Советского Союза, книги с их личными автографами. «Есть переписка дэу эти с писателем Александром Фадеевым, где он хлопочет о реабилитации имени Мусы Джалиля, несмотря на то, что над ним самим висела угроза повторного ареста. Кави Наджми дружил с Мусой Джалилем и понимал, что тот не мог быть предателем», — поделилась внучка писателя.

На стенах висят картины, написанные троюродным братом Кави Наджми — Раулем Нурмухаметовым. Также здесь находится картина, на которой изображен Мергасовский дом художника Евгения Канева. В этом доме Наджми и Адгамова жили до 1937 года, пока писателя не арестовали.

«Конечно, я считаю своей обязанностью делиться этой историей. Здесь мы с дэу эни (с бабушкой — прим. Т-и), а позднее с родителями всегда принимали всех желающих. Школьники приезжали целыми классами. В этом смысле дом открыт, достаточно созвониться и прийти посмотреть на мемориальную комнату, либо мы сами едем куда-то и рассказываем о творческом наследии», — отметила Нежметдинова.

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