Во Владимирской области провели Вечер татарского чая

1 марта 2020 года в стенах «Дома культуры молодёжи» прошло мероприятие «Татар чәе кичәсе» («Вечер татарского чая»).

Вечер организован ВРОО «Автономия татар Владимирской области» и ОМО «Бяхет» в рамках реализации Культурно-просветительской программы «Этнокультура — культура страны» при поддержке Исполкома Всемирного конгресса татар, Администрации Владимирской области и Администрации города Владимира.

Целью мероприятия послужило сохранение традиций татарского чаепития и знакомство жителей региона с татарской национальной кухней. Как и на других мероприятиях, с целью пропаганды родного татарского языка среди детей и молодёжи, вечер проводился на татарском и русском языках.

Главной изюминкой мероприятия стал композитор, артист Казанской городской филармонии, Заслуженный артист РТ Ваис Байрамов, представивший свою новую концертную программу.

Вечер татарского чая в этот раз был приурочен к 114-летию со дня рождения Великого татарского поэта и военного журналиста Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Благодаря стараниям режиссера Татарской творческой студии «МИРАС» Янбековой Индиры, работавшей над сценарием, все гости не только познакомились с биографией и творчеством нашего легендарного соплеменника, но и познакомились с большой выездной экспозицией книг Мусы Джалиля, которую представили работники Владимирской областной научной библиотеки им. М. Горького в малом зале Дома культуры молодёжи.

В рамках II Международного конкурса поэзии «Джалилевские чтения» впервые был организован региональный отборочный тур и во Владимире. Дебютантов конкурса тепло поддержали гости вечера, а организаторы всех наградили памятными призами и подарками.

Новинкой программы стал и открытый мастер-класс по приготовлению татарской выпечки от мастера Нурии Хуснулиной. Участники готовили деликатес татарского стола «Вак бэлиш». В этот раз прямо в Малом зале Дома культуры удалось организовать весь «технологический процесс» – от приготовления теста и до выпекания в печи.

Отдельная благодарность пекарне «Чәк-чәк» (г.Владимир) за предоставление промышленной печи. Результаты мастер-класса смог оценить каждый пришедший гость. Благодаря формату вечера-капустника с традициями татарского чаепития, и сами гости (более 100 человек – из городов Владимира, Камешково, Ковров, Костерёво и Юрьев-Польский) смогли принять активное участие в викторинах на знание языка и танцевальном конкурсе, а некоторые и с подготовленными творческими номерами!

М. Муртазин