Во время всемирной самоизоляции татары из разных уголков планеты объединились и спели «Туган тел»

Песню исполняют под аккомпанемент крымско-татарского музыканта Энвера Измайлова

Несмотря на самоизоляцию, они объединились онлайн и записали эту песню. Апрель — особенный месяц, ведь именно в этом месяце родился Габдулла Тукай, автор гимна всех татар — песни «Туган тел»

Музыка: (КРЫМ) Энвер Измайлов — родился в 1955 году в узбекском городе Фергане, куда его семья была выслана из Крыма в 1944 году в ходе депортации крымских татар, окончил местное училище искусств по классу фагота, играть на электрогитаре (сначала рок-музыку).

Исполнители:

(АВСТРАЛИЯ) Зульфия Назиповна Камалова — советская и австралийская певица татарского происхождения. Лауреат многочисленных конкурсов музыки в стиле world music. «Певица года-2001» Австралии, лучший исполнитель в жанре «World music-2002».

(ФИНЛЯНДИЯ) Дениз Бадретдин и Дина Ясмин — участники группы Başkarma — о свободе слова и татарской эстраде.

(АВСТРИЯ) AYGYUL — в прошлом победительница «Snickers Урбании», а теперь певица, композитор, музыкант-мультиинструменталист, известная не только в России и Татарстане, но и за рубежом.

Эльвина Курбанова

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