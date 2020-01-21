enrutat
Главная / Во второй тур фестиваля «Татар моны» имени Ильгама Шакирова вышли 28 участников
Во второй тур фестиваля «Татар моны» имени Ильгама Шакирова вышли 28 участников

Во второй тур фестиваля «Татар моны» имени Ильгама Шакирова вышли 28 участников

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 21.01.2020 0 2

Стали известны результаты зональных отборочных туров XI Международного телевизионного конкурса «Татар моны» имени Ильгама Шакирова, прошедших в Тюлячинском и Буинском районах. Во второй тур прошли 28 участников, сообщает оргкомитет конкурса.

В первом этапе в этот день приняли участие более 60 конкурсантов из 19 районов Татарстана. Самому юному конкурсанту — Рамине Махмутовой — исполнилось 17 лет.

В номинации «Солист-вокалист» по направлению «Народное пение» отобраны девять человек: Анис Шакиров и Риля Абдрахманова из Арского района, Алина Гильмутдинова (Высокогорский район) и другие.

В категории «Эстрадный вокал» отобраны 13 человек. Среди них Эльвира Каримуллина из Рыбно-Слободского района, Диляра Исмагилова из Тюлячинского района и Артем Николаев из Балтасинского района, а также другие исполнители.

В номинации «Солист-инструменталист» во второй тур вышли шесть человек. Фанзиль Шарифуллин (Сабинский район), Салават Касимов и Ильфар Каюмов из Тюлячинского района, Венер Мубаракшин (Рыбно-Слободский район), Айрат Закиров и Разиль Камалов (оба участника из Казани).

Следующие прослушивания состоятся в Альметьевске (24 января) и в Нижнекамске (25 января).

Второй тур «Татар моны» пройдет 17 и 18 апреля в Казанском государственном институте культуры.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.