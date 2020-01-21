Во второй тур фестиваля «Татар моны» имени Ильгама Шакирова вышли 28 участников

Стали известны результаты зональных отборочных туров XI Международного телевизионного конкурса «Татар моны» имени Ильгама Шакирова, прошедших в Тюлячинском и Буинском районах. Во второй тур прошли 28 участников, сообщает оргкомитет конкурса.

В первом этапе в этот день приняли участие более 60 конкурсантов из 19 районов Татарстана. Самому юному конкурсанту — Рамине Махмутовой — исполнилось 17 лет.

В номинации «Солист-вокалист» по направлению «Народное пение» отобраны девять человек: Анис Шакиров и Риля Абдрахманова из Арского района, Алина Гильмутдинова (Высокогорский район) и другие.

В категории «Эстрадный вокал» отобраны 13 человек. Среди них Эльвира Каримуллина из Рыбно-Слободского района, Диляра Исмагилова из Тюлячинского района и Артем Николаев из Балтасинского района, а также другие исполнители.

В номинации «Солист-инструменталист» во второй тур вышли шесть человек. Фанзиль Шарифуллин (Сабинский район), Салават Касимов и Ильфар Каюмов из Тюлячинского района, Венер Мубаракшин (Рыбно-Слободский район), Айрат Закиров и Разиль Камалов (оба участника из Казани).

Следующие прослушивания состоятся в Альметьевске (24 января) и в Нижнекамске (25 января).

Второй тур «Татар моны» пройдет 17 и 18 апреля в Казанском государственном институте культуры. tatar-inform.ru