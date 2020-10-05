Вопросы краеведения обсудили в Рыбно-Слободском и Мамадышском районе Татарстана

В рамках поездок в районы Татарстана председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ А.А. Бурханов посетил ряд школ и музеев, встретился с краеведами, учителями и общественными деятелями Рыбно-Слободского и Мамадышского районов РТ.

В частности, состоялась встреча и беседа с учителями и учащимися старших классов Биектауской СОШ Рыбно-Слободского района РТ, где были обсуждены вопросы развития краеведения в сельской школе и основные моменты профориентационной работы. В школе обучаются около 80 учащихся, классы оформлены с содержательными материалами по истории и культуре татарского народа, Татарстана и Российского государства. В школе работает краеведческий музей, работу в которой ведет учитель татарского языка и литературы Г.Х. Гарипова.

А.А. Бурханов вручил коллективу школы, Г.Х. Гариповой и учителю физики, кандидату исторических наук Н.Г. Гарифу благодарственные письма за активную краеведческую деятельность и воспитание молодого поколения в любви к родному краю. В библиотеку школы были переданы книги и экземпляры журнала «Туган җир».

Затем казанские гости посетили сельский краеведческий музей в д. Яна Сала, созданный по инициативе Н.Г. Гарифа в двухэтажном кирпичном здании, построенным в начале XX в. его прадедом Зайнетдиновым Шарафутдином, купцом и предпринимателем.

Нурулла Гариф восстановил и провел реставрационные работы в полуразрушенном здании и превратил его в частный музей с уникальными экспонатами и современными экспозициями. В музее более 3 тыс. экспонатов: это археологические находки, начиная с каменного века до позднего средневековья, этнографические материалы, связанные с повседневной жизнью и бытом сельчан региона, старинные вещи, предметы, одежда, книги…

В музее формируются библиотека научной и научно-популярной литературы, где хранятся более 1500 книг по истории и краеведению.

В ходе поездки в Мамадышский район А.А. Бурханов посетил Отдел культуры и Краеведческий музей Мамадышского района РТ.

В ходе встречи с руководителем Отдела культуры Мамадышского Исполкома С.П. Спиридоновым, директором Мамадышского музея М.М. Садриевой и активистом краеведческого движения Р.А. Муллахметовой были обсуждены итоги прошедшей на базе Мамадышского РДК Первой межрегиональной научно-практической, историко-краеведческой конференции «Краеведение в Мамадышском районе Республики Татарстан: история, современность и перспективы развития», вопросы организации деятельности Мамадышского отделения Общества татарских краеведов РТ и подготовки Всероссийской конференции «Человек и природа в бассейне реки Нукрат-Вятка в историческом развитии. Мамадышский район: проблемы истории и культуры», которая планируется провести в 2021 г.

А.А. Бурханов передал благодарственные письма Министерства культуры РТ и РОО «Общества татарских краеведов» РТ по итогам конференции 2020 г., которые будут вручены активистам краеведческого движения региона.

Информация А.А. Бурханова