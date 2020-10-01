Воспитание детей, сохранение языка и культуры — первостепенные задачи

30 сентября в кабинете вице-президента региональной творческой общественной организации «Дуслык» Минахмета Халиуллова состоялось собрание руководителей татарских общественных организаций, активистов татарской общественности г.Самара. Во встрече принимали участие президент региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахретдин Канюкаев, председатель областной татарской национально-культурной автономии Анвер Горланов, председатель Совета Самарской Соборной мечети Джавдят Шарапов, председатель Совета Самарской Исторической мечети Усман Хаджи Илингин, директор татарской школы «Яктылык» Радик Газизов, а также другие приглашенные лица.

На повестке дня поднимался вопрос о изыскании возможности создания на территории г.Самара дошкольного учреждения с уклоном на изучение татарского языка и культуры. Рассматривалась возможность его создания на базе медресе «Нур».

Было принято решение разработать план действия в этом направлении, изучить возможные опыты других регионов, обсудить этот вопрос с министерством образования Самарской области и найти способ претворения идеи в жизнь.

Во время встречи обсуждался вопрос, касающийся второго здания школы «Яктылык». Участники собрания говорили о том, что нужно как можно быстрее приступить к ремонтным работам. Выступивший по этому вопросу Минахмет Халиуллов сказал, что он лично провел ряд переговоров, что работы в этом направлении уже ведутся.

Усман Хаджи Илингин рассказал о планах по восстановлению и строительству Исторической мечети.

В завершении встречи собравшиеся дружно поздравили Радика Газизова с наступающим Днем учителя, пожелали ему и всему педагогическому коллективу успехов в их нелегком, но благородном труде.

tatar-duslyk.ru