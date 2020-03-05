«Воспитание в семье: религиозные и национальные аспекты»

Казанское отделение Всемирного конгресса татар приняло участие в конференции «Воспитание в семье: религиозные и национальные аспекты». Мероприятие состоялось в образовательном центре имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина.

Участников практической конференции приветствовали заместитель главы Нурлатского района Ильяс Ахметзянов и имам-мухтасиб Наиль хазрат Абулханов. Последовавшие затем выступления осветили вопросы сохранения родного языка, духовно-нравственного воспитания в семье. Достойны внимания были выступления руководителя Нурлатского местного отделения Всемирного конгресса татар Альфии Галаутдиновой о мероприятиях, проводимых на татарском языке в районе; местной поэтессы, руководителя Нурлатской местной организации общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Фаузии Мухамметовой о подготовке девушек к браку.

Выступление заместителя председателя Казанского отделения Всемирного конгресса татар и Нурлатского землячества Рамзии Галлямутдиновой о сохранении кладбищ вызвал большой интерес у участников.

В конференции приняли участие учителя татарского языка школ района и преподаватели, обучающие основам религии в примечетских курсах. В конференц-зале были организованы выставки из музея Габдуллы Кариева, межпоселенческой центральной библиотеки, Регионального музея истории Закамья и г.Нурлат. Были представлены национальные костюмы, творческое наследие татарского народа. То, что выставка музея Габдуллы Кариева посвящалась выдающемуся религиозному деятелю Ахмадзаки хазрату Сафиуллину, чье имя носит образовательный центр, получило символическое значение.

«Воспитание, которое Ахмадзаки хазрат получил в семье от матери, его жизненный путь полностью созвучны теме сегодняшней конференции», — отметила директор музея Люзия Валиуллина.