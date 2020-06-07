Воспитанием и обучением на татарском языке в детсадах РТ охвачено 54% детей

В Татарстане охват детей воспитанием и обучением на татарском языке в дошкольных образовательных организациях составляет 54%. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.