Воспитанием и обучением на татарском языке в детсадах РТ охвачено 54% детей

В Татарстане охват детей воспитанием и обучением на татарском языке в дошкольных образовательных организациях составляет 54%. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«Нельзя забывать о важности вопросов сохранения сети национальных детских садов, — сказал докладчик. — В целом по республике охват воспитанием на родном языке составляет более 50%».
По словам Хадиуллина, в Татарстане функционируют 759 детских садов с татарским языком воспитания и обучения, которые посещают свыше 36 тыс. детей. В 585 детсадах организованы отдельные татарские группы.
Кроме того, в республике открыты девять детсадов с марийским языком воспитания и обучения, а также 45 — с чувашским, 15 — с удмуртским.
«Во всех детсадах с согласия родителей в рамках вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется обучение детей государственным языкам республики», — подчеркнул первый замминистра образования и науки.
В Татарстане с 2013 по 2019 год 198 детских садов выиграли грант «Лучший билингвальный детский сад», размер которого составляет 500 тыс. рублей.
Надежда Гордеева