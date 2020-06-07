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Воспитанием и обучением на татарском языке в детсадах РТ охвачено 54% детей

Воспитанием и обучением на татарском языке в детсадах РТ охвачено 54% детей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 07.06.2020 0 5

В Татарстане охват детей воспитанием и обучением на татарском языке в дошкольных образовательных организациях составляет 54%. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Нельзя забывать о важности вопросов сохранения сети национальных детских садов, — сказал докладчик. — В целом по республике охват воспитанием на родном языке составляет более 50%».

По словам Хадиуллина, в Татарстане функционируют 759 детских садов с татарским языком воспитания и обучения, которые посещают свыше 36 тыс. детей. В 585 детсадах организованы отдельные татарские группы.

Кроме того, в республике открыты девять детсадов с марийским языком воспитания и обучения, а также 45 — с чувашским, 15 — с удмуртским.

«Во всех детсадах с согласия родителей в рамках вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется обучение детей государственным языкам республики», — подчеркнул первый замминистра образования и науки.

В Татарстане с 2013 по 2019 год 198 детских садов выиграли грант «Лучший билингвальный детский сад», размер которого составляет 500 тыс. рублей.

Надежда Гордеева

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