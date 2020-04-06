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Война в миниатюре

Война в миниатюре

в Новости, Слайдер, Экспорт, 75 лет Великой Победе, Соотечественники, 06.04.2020 0 12

C 23 февраля в Татарском культурном центре г. Уральска при музее Габдуллы Тукая открыта выставка стендовых моделей, посвящённая 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь выставлено около 400 моделей техники СССР, Германии  и союзников. Модели собраны и сделаны директором музея Тукая. Но к сожалению в связи с карантином доступ на выставку закрыт, но она будет выставлена до конца июня.

ссылки на фотографии с выставки:
http://forum.uralsk.info/topic/28911-выставки-стендового-моделизма/page-8
https://ok.ru/group/51635499761800/album/898127325320

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