Война в миниатюре



http://forum.uralsk.info/topic/28911-выставки-стендового-моделизма/page-8

https://ok.ru/group/51635499761800/album/898127325320 ссылки на фотографии с выставки:

C 23 февраля в Татарском культурном центре г. Уральска при музее Габдуллы Тукая открыта выставка стендовых моделей, посвящённая 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь выставлено около 400 моделей техники СССР, Германии и союзников. Модели собраны и сделаны директором музея Тукая. Но к сожалению в связи с карантином доступ на выставку закрыт, но она будет выставлена до конца июня.