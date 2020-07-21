Возле «Тюбетей Tower» в Казани планируют обустроить тематические зоны

Прилегающую территорию смотровой башни «Тюбетей Tower» планируется оформить в виде парка с тематическими ландшафтными зонами. Дизайн отразит атмосферу городов-побратимов Казани. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны для проведения массовых мероприятий.

«Общая площадь проекта — 11,6 га. Объем инвестиций — 400 млн рублей», — рассказали в АИР РТ.

Напомним, в Казани в разработке находится проект смотровой башни. Возвести ее может пермский бизнесмен, директор Парка культуры и отдыха им. Горького Рашид Габдуллин. Инвестиции в «железо» оценивались в 350 млн рублей. Проект планируется реализовать в рамках ГЧП.

Башня «Тюбетей Tower» будет представлять собой высокое здание в форме татарского национального головного убора. В нем разместят сувенирные магазины, заведения общепита. Изюминкой проекта будет смотровая площадка площадью 120 кв. метров.

tatcenter.ru