Возрождение традиций – через игры

Размещение роликов о детских национальных играх в социальных сетях и организация этих игр вживую в обновлённых дворах планируются в Татарстане в рамках фестиваля Uen Fest.

Часто ли можно сейчас увидеть на улице детей, которые играют в традиционные игры? Помним ли мы сами, взрослые, народные игры детства? Порой нам некогда общаться с детьми, и они всё время проводят в гаджетах. Планируемый в ближайшее время фестиваль Uen Fest нацелен на развитие общественных и внутрисемейных коммуникаций с участием детей, а также возрождение культурно-обрядовых традиций народов Татарстана.

На пресс-конференции в «Татар-информе» министр культуры республики Ирада Аюпова обозначила суть проекта. Заключается она в следующем. В социальных сетях на специальном канале будет создана библиотека национальных игр. Там будут размещены татарские, русские, марийские, чувашские, мордовские игры, а также игры других народов, проживающих в Татарстане.

Ирада Аюпова предложила вниманию журналистов небольшие видеоролики, где дети участвуют в этих играх, проявляя самые позитивные эмоции и забывая о гаджетах.

«К процессу подготовки таких роликов привлечены все государственные театрально-зрелищные учреждения, художественные коллективы, каждый из них готовит свои презентации. Также собраны архивные записи об этих играх. Всё это будет размещаться на специально созданном канале в «Ютьюбе» и в соцсетях под определёнными хештегами. Это будут онлайн– и офлайн-форматы. Когда разрешат массовые мероприятия с участием до 40–50 человек, аниматоры Казанского государственного института культуры и всех наших профессиональных театров будут приходить во дворы и заниматься с детьми. Тем более что, благодаря программе «Наш двор», сейчас приводятся в порядок и детские игровые площадки», – сказала спикер.

Ирада Аюпова пояснила, что будет запущена онлайн-акция, которая пройдёт в двух форматах. Первый – это соревнование команд, каждая из которых может выложить на канале ролик с реально проведёнными играми, найденными ими в нашей библиотеке, и заявить, чтобы к ним пришли известные артисты и провели с ними это занятие во дворе.

Второй формат – состязание тех, кто будет выкладывать эти игры в соцсетях и пропагандировать их возрождение. Это будут своеобразные конкурсы. Фестиваль продлится до 1 июня 2021 года. В этот день будут награждены наиболее активные участники.

Кстати, предусмотрены хорошие призы – велосипеды, самокаты и прочее. Также по результатам отдельных акций будет проведено промежуточное премирование.

«Для чего это нужно? Я считаю, что у нас слишком много виртуального мира и мало реального. Дети теряют традиции живой коммуникации. Они страдают от отсутствия нормального человеческого общения, которое формирует командный дух и повышает уровень доверия людей друг к другу», – подчеркнула Ирада Аюпова.

Проект найдёт продолжение и в возрождении национальных обрядов для взрослых. Традиционная обрядовая культура сегодня очень интересует молодёжь.

«Президент России Владимир Путин обозначил культуру и сохранение традиций в качестве одного из приоритетов развития страны до 2030 года, – сказала Аюпова. – Недавно глава нашей республики Рустам Минниханов опубликовал свою программную статью «Татары: верность традициям, уверенность в будущем», в которой он апеллирует к самосознанию каждого гражданина республики. И, действительно, сохранить себя, свою идентичность, свою культуру мы можем, только если начнём с себя».

В завершение пресс-конференции актриса театра Камала Миляуша Шайхутдинова и артист-кукловод театра кукол «Экият» Альбина Шагалиева поделились опытом подготовки роликов с традиционными играми для детей.

rt-online.ru