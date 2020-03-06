Впервые на Юге России прошел Фестиваль современного татарского кино

В феврале 2020 г. в Ростове-на-Дону состоялся «Фестиваль современного татарского кино». Мероприятие организовано учреждением культуры «Татаркино», совместно с РООО «Татаро-башкирским культурным центром «Якташлар» (Земляки) и Ростовским ОО ООО «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Кинофестиваль проходил в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования ТАССР при поддержке Президента Республики Татарстан и Всемирного конгресса татар.

Среди гостей праздника – выдающийся актер Ринат Галимов, восходящая звезда национального кинематографа – режиссер-постановщик Ильшат Рахимбай, начальник репертуарного отдела «ТатарКино» Алия Бильданова.

В зале Дома кино показали самые востребованные картины национального кинематографа – «Мулла» (реж. Рамиль Фазлиев, Амир Галиаскаров), «Әпипә» (реж. Ильшат Рахимбай), «Байгал» (реж. Ильдар Ягафаров) и «Нигез йорт» (реж. Насур Юрушбаев).

После каждого показа состоялись творческие встречи с представителями съемочных групп.

Картины для думающих людей об этом много говорили критики и зрители кинофестиваля после просмотра фильмов «Байгал», «Отчий дом» и «Мулла» где зрители смогли окунуться в атмосферу национальной жизни актеров за этот короткий промежуток времени – это все было видно и слышно по эмоциям и слезам зрителей. Многие сожалели, что не привели своих близких и друзей, никто не ожидал что татарское национальное кино может быть таким настоящим, эмоциональным и зрительским.

Приятным сюрпризом стало и то, что кинофестиваль заинтересовал, не только татар, но и зрителей других национальностей, которые были удивлены профессионализму актеров и доброй атмосфере созданную в зале первым татарским мюзиклом «Апипя». Громкий смех и широкую улыбку не сдерживал не один зритель от мала до велика.

После окончания фестиваля зрители долго не отпускали гостей, много вопросов и слов благодарностей было произнесено в адрес коллектива «Татаркино». Еще больше времени отвели на совместные памятные фото на фоне фотозоны по случаю 100-летия ТАССР.

По результатам проведенного Кинофестиваля организаторы обсудили возможность проводить Фестиваль современного татарского кино ежегодно, чтобы больше зрителей (как ростовчан, так и жителей других регионов) увидели национальные фильмы.

народыдона.рф