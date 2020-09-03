Впервые в Татарстане состоялись онлайн-дебаты в Молпарламент на татарском языке

В Татарстане прошли онлайн-дебаты в Молодежный парламент Татарстана на татарском языке. Для республики это первый опыт. В дискуссии приняли участие 12 кандидатов из разных районов Татарстана. Все они прошли обучение публичным выступлениям и ораторскому искусству и являются участниками образовательной программы молодежного предвыборного штаба «Время молодых».

На татарских онлайн-дебатах развернулись злободневные темы молодежной повестки, в частности, вопрос о необходимости участия молодых в выборах, а также значение профильного образования и опыта для участия в политике.

Недавно для всех кандидатов в Молодежные парламенты районов Татарстана стартовал этап онлайн-дебатов, после чего из выступавших были отобраны лучшие. Вчера состоялся очный тур дебатов в Казанский Молпарламент, до которого дошли только 8 человек из 150.

kazanfirst.ru