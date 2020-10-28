Вручение VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» пройдет онлайн

12 декабря 2020 года в Казани состоится церемония вручения VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

В ней смогут принять участие все желающие, поскольку самое масштабное музыкальное мероприятие года пройдет в уникальном формате — онлайн. В этом году церемонию награждения можно будет посмотреть в прямом эфире по телеканалу «Татарстан — Новый век», послушать на волне «Болгар радиосы» и увидеть концерт на просторах интернета.

Второй особенностью церемонии станет ее интерактивность. В течение месяца будет проходить конкурс среди телезрителей и радиослушателей. Во время церемонии вручения Национальной музыкальной премии в режиме онлайн будет определен победитель конкурса. Главным призом станет Apple iPhone последней модели. Таким образом, в этот день у каждого телезрителя будет уникальная возможность стать свидетелем торжественного события, а также попытать свое счастье, участвуя в розыгрыше iPhone.

В VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будут представлены около 30 номинаций. На церемонии награждения можно будет увидеть как популярных певцов, так и открыть для себя новые имена, победившие в музыкальном проекте «Кайнар хит»!

Радио «Болгар» выбирает только самые лучшие песни, опираясь на мнение радиослушателей. Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов наша радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей.

Победители VIII Национальной музыкальной премии будут награждены статуэткой «Золотая звезда». Среди них Винера Ганиева, Фирдус Тямаев, Рифат Зарипов, Ильсия Бадретдинова, Ришат Тухватуллин, Алия Карачурина, Динара Ряхимова, Ришат Фазлияхметов, Зайнаб Фархетдинова, Винарис Ильегет, Раяз Фасихов, Анастасия Макарова, Азат и Алсу Фазлыевы, Ризат и Зинира Рамазановы и другие.

Церемония вручения VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будет транслироваться 12 декабря в 18.00 на телеканале «Татарстан — Новый век», на просторах интернета, а также в эфире «Болгар радиосы». 6+.

tatar-inform.ru