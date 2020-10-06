Все школы Татарстана до конца октября получат новые учебники по татарскому языку

В Татарстане до конца октября все школы получат новые учебники по татарскому языку. Об этом сообщила начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Лилия Ахметзянова на заседании Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

«При поддержке Президента РТ для всех классов закуплены учебники по татарскому языку. Для этого были выделены дополнительные средства. Мы часто слышим, что методика изучения языка сложная. Вот эти новые учебники разработаны по другой методике», — рассказала докладчик.

По словам Ахметзяновой, выделены также дополнительные средства, более 6 млн рублей, на закупку игр для обучения и воспитания детей на родном языке в детсадах.

«Идет процесс закупки. В ноябре передадим их в дошкольные учреждения», — уточнила она.

Начальник управления добавила, что в республике продолжается разработка учебников и учебно-методических пособий для обучения на татарском языке.

«Проводится работа по подготовке, переводу на татарский язык учебников для включения их в федеральный перечень учебников. На эти цели было выделено более 21 млн рублей. Необходимо еще более 16 млн рублей для разработки 30 учебно-методических комплектов и для внесения их в федеральный перечень. В следующем году на эти цели потребуется 6,2 млн рублей. Федеральный перечень каждый раз меняется», — отметила Ахметзянова.

Докладчик добавила, что актуальными вопросами остаются разработка интернет-контента по изучению родного языка и специальные презентации для уроков.

Первое заседание Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка состоялось 15 июля. На нем были сформированы рабочие группы.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru