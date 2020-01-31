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Все СМИ «Татмедиа» объединят в пять сетевых линеек

Все СМИ «Татмедиа» объединят в пять сетевых линеек

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 31.01.2020 0 2

АО «Татмедиа» объединит СМИ в пять сетевых линеек, сказал гендиректор организации Шамиль Садыков на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«В „Татмедиа“ очень много СМИ, мы решили объединить их в пять сетевых линеек», — заявил Садыков.

В первую линейку войдет единый новостной агрегатор tatmedia.ru из более чем 100 сайтов. Во вторую линейку включат телесеть «Татарстан-24». Третья линейка соединит газетный комплекс «Атна вакыйгалары» и «События недели» и станет ресурсом, объединяющим районные газеты. В следующий комплекс войдут радиосеть «Кунел» и онлайн-радио «Китап». Также будет создана отдельная линейка профилей «Татмедиа» в социальных сетях.

В дальнейшем новостной агрегатор tatmedia.ru включит в себя и новости на татарском языке, поделился подробностями Садыков.

«В скором времени на сайте будет интегрирована и татароязычная лента всех новостей республики», — рассказал спикер.

Kсения Перепеченова

tatar-inform.ru

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