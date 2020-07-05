Всемирно известная оперная певица выступила на «Московском онлайн-Сабантуе»

Выступление в студии прямого эфира праздника заслуженной артистки РФ, лауреата премии «Золотая маска» Альбины Шагимуратовой, стало невероятным подарком для гостей «Московского онлайн-Сабантуя».

Председатель оргкомитета праздника Фарит Фарисов отметил: «Я восхищен, что будучи всемирно известной, Альбина нашла возможность приехать в Татарский культурный центр и поделиться своим талантом с многомиллионной зрительской аудиторией Сабантуя.

В своем интервью журналистам, певица отметила: «Сабантуй — самый главный праздник татар, где мы делимся с другими народами своей культурой, обычаями и традициями, разговариваем на татарском языке. К сожалению, мы не так часто общаемся друг с другом на родном языке, не в полной мере приобщаем детей к татарской культуре, а Сабантуй напоминает и возвращает нас к своим корням. Будучи юной, я жила в Казани. Очень скучаю по этому времени, по своему татарскому народу. Даже в самолете я включаю музыку и слушаю народные татарские песни в исполнении Ильхам абый Шакирова, АльфииАбзаловой, Венеры Ганиевой. Я скучаю. Мне, человеку, который очень редко бывает в России, этого не хватает».

Автономия татар Москвы