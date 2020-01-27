Всемирный форум татарской молодежи получил ответ на открытое письмо по поводу установки памятника Ивану Грозному в Астрахани

Администрация Астрахани продлила на две недели опрос по установке памятника Ивану Грозному в связи с «широким общественным резонансом». Голосование об отношении горожан к установке памятника царю Ивану IV Грозному в Астрахани, объявленное в середине декабря прошлого года продлится до 3 февраля.

Напомним, Всемирный форум татарской молодежи в конце декабря направил открытое письмо, адресованное губернатору Астраханской области.

В своем письме общественная организация, включающая в свой состав 120 молодежных организаций и сообществ по всему миру, выразила крайнюю обеспокоенность инициативой по поводу создания на территории города культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России, установки памятника царю Ивану IV и проводимого в связи с этим интернет-голосования.

Сегодня на имя председателя Форума татарской молодежи Ленарии Муслюмовой пришел ответ на данное обращение:

«По поручению Губернатора Астраханской области И.Ю. Бабушкина информирую Вас о том, что Ваше обращение рассмотрено. Вопрос установки памятника царю Ивану Грозному в г. Астрахани неоднократно поднимался представителями общественных организаций Астраханской области. Данную инициативу предлагается реализовать на общественные средства. Решение вопросов благоустройства территории муниципального образования «Город Астрахань» находится в ведении администрации данного муниципального образования. В настоящее время для выявления общественного мнения по данному вопросу администрацией муниципального образования «Город Астрахань» проводится опрос жителей г. Астрахань. Кроме того с целью достижения консенсуса в обществе и исключения попыток провокационного воздействия на общественное мнение предполагается рассмотрение данного вопроса в ходе общественных слушаний, инициируемых региональными общественными объединениями Астраханской области», — говорится в письме подписанном заместителем руководителя администрации Губернатора Астраханской области – начальником управления по внутренней политике Р. И. Юнусовым.

Национальный совет Всемирного конгресса татар поддерживает инициативу Всемирного форума молодежи.

«Россия – это многонациональная страна, где в мире и согласии проживают множество народов. Спасибо, что обращение Всемирного форума молодежи не осталось без внимания руководства Астраханской области. Радует, что решение об установке памятника царю Ивану Грозному будет принято с учетом общественного мнения. Это показатель мудрости местных властей. Национальный конгресс татар рассчитывает на адекватное решение в этом вопросе», — говорится в ответе Национального совета Всемирного конгресса татар.