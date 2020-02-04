Всемирный конгресс татар и Коллегия адвокатов “SERGIS” подписали соглашение

Сегодня состоялось подписание соглашения между исполкомом Всемирного конгресса татар и Коллегией адвокатов “SERGIS”. На основании этого документа юристы будут отвечать на вопросы населения, возникающие в ходе подготовки к переписи населения. Также в случае необходимости сотрудники “SERGIS » смогут защищать интересы граждан в суде.

— По всей России началась подготовка к Всероссийской переписи населения. Я сам сейчасначал рабочии поездки по российским регионам и в ходе общения татары задают разные вопросы, касающиеся переписи населения. Сейчас очень много смешанных семей — Как нас запишут в ходе переписи, а как записать детей и др. Для того, чтобы мы могли ответить на них в соответствии с законнодательством и заключается настоящее Соглашение. В России проживает 5,3 миллиона татар. Мы должны дойти до каждого из них идобиться того, чтобы каждый татарин был учтен при переписи, — сказал перед подписанием соглашения заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Было отмечено, что компания” SERGIS » выбрана не случайно. Это престижная, качественно работающая юридическая компания.

— Мы благодарны Всемирному конгрессу татар за выбор именно нашей компании. В первую очередь, это приятно мне как татарке. В большинстве случаев наша работа думаю будет носить консультативный характер. Но если будут суды, я готова работать в этом направлении, помогать Всемирному конгрессу татар и нашему народу, — сказала руководитель Московского филиала коллегии адвокатов “SERGIS”, партнер, адвокат Гульнара Сергеева.

Соглашение подписали руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и руководитель Московского филиала Коллегии адвокатов “SERGIS” Гульнара Сергеева.