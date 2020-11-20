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Всемирный конгресс татар приносит соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана

Всемирный конгресс татар приносит соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.11.2020 0 6

Сегодня на 74-м году жизни скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Это большая утрата не только всех православных нашей республики, но и всей многоконфессиальной общественности страны. Это был человек с высокими душевными и этическими качествами. Светлая Вам память. От имени Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким митрополита.

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев

 

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