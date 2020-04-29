Всемирный конгресс татар присоединился к благотворительной акции «Спасибо, доктор»

Страна переживает нелёгкие времена, пандемия коронавируса окутала все субъекты государства, включая и нашу республику. Власти стараются максимально обезопасить население методом самоизоляции, однако на передовой у нас остаются медицинские работники. Это храбрые люди, которые рискуя своим здоровьем, оказывают помощь пострадавшим от напасти коронавируса. Это те люди, у которых тоже есть семьи, есть дети, но они выполняя свой священный долг, трудятся круглыми сутками не покладая рук во благо человечества.

Желая внести хоть какую-то лепту в поддержку героев современности, сотрудники Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар присоединились к благотворительной акции «Спасибо, доктор» и перечислили в благотворительный фонд «Ак барс Созидание» свою однодневную зарплату.

В акции может принять участие любой желающий и внести свой вклад в поддержку врачей. Не оставайтесь в стороне от добрых дел, в священный месяц Рамадан это благодеяние вдвойне ценно.

РЕКВИЗИТЫ:

Расчетный счет в рублях

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» ОГРН 1061600052425 ИНН/КПП 1658079690/165701001 р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК БИК 049205805

корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа «СПАСИБО, ДОКТОР»

Директор Фонда Валиева Альфия Фуатовна, действующая на основании Устава

Тел. 8904-666-96-97

Для справки:

Благотворительная акция «СПАСИБО, ДОКТОР»

Цель акции — после улучшения санитарно- эпидемиологической обстановки оказать лечебную и реабилитационную помощь медицинским работникам, которые боролись за жизнь и здоровье граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции.