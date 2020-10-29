Всероссийская акция «Ночь искусств»

3 ноября Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».
Для детей в Национальном музее РТ подготовлена специальная дневная программа. В 12.00 состоится музейное занятие «Скрипичный ключ, или Как зарождалась музыка». В музейно-образовательном центре ребят ждут увлекательные мастер-классы по изготовлению глиняных изделий и кукол-оберегов, росписи по дереву, верховой набойке по ткани. Учащиеся Детской школы искусств Приволжского района г. Казани представят гостям музея концертную программу «Мелодия души», где будут исполнены известные произведения на различных музыкальных инструментах. Студия восточного танца «Эсмира» даст концерт «Танцы без границ», также пройдет мастер-класс от руководителя студии. Ансамбль корейского танца «Ханоль» продемонстрирует зажигательные танцы с веерами.
Музейный кинотеатр предлагает семейный просмотр фильмов из цикла «Детский альманах» – короткометражных картин «Рабочий момент» В. Васильева, «Гульназек – победитель дивов» Е. Ермолиной, «Асия» Д. Абдрашитовой, «Тише» М. Куликова и «На рассвете в конце июня» А. Ширманова. Завершением детской программы станет показ мультфильмов студии «Татармультфильм» – «Стрела наследия-2», «Век Татарстана-3» и «Сабантуй» (1-6 выпуски), которые в увлекательной форме рассказывают об истории и культуре республики и татарского народа.
Массу впечатлений подарит программа «Наедине с историей» – театрализованная экскурсия по новой экспозиции музея «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». Встречи с персонажами разных эпох позволят гостям соприкоснуться с малоизвестными, подчас спорными моментами истории. О чем молчат школьные учебники? Чьи имена остались за кадром общеизвестной версии? Судьбы ярких личностей и водоворот событий не оставят посетителей равнодушными!
На выставке «Традиции импрессионизма в Татарстане» будет проходить мастер-класс по живописи «Ты – художник. Здесь и сейчас» известной казанской художницы Мили Нуруллиной.
Завершит программу «Ночи искусств» музейный кинотеатр – показом фильма «Кире». Фильм предоставлен из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), учрежденной в Казани дирекцией АНО «Время кино» при поддержке Фонда президентских грантов РФ.
В течение дня посетителям предлагается обзорная экскурсия по экспозиции музея «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».
В филиалах Национального музея РТ также пройдут разнообразные увлекательные мероприятия.
Специальная программа ждет посетителей страниц музея в социальных сетях. Любителям истории будет предложена тематическая онлайн-экскурсия «Казанский край: воеводство – губерния». Тех, кому нравится рукоделие, наверняка заинтересует мастер-класс «Сластена для телефона». В старину сумочками-сластенами называли небольшие льняные торбы, в которые детишки складывали сладости. Сегодня такую сумочку можно легко изготовить своими руками и носить в ней телефон. И наконец, показать свою эрудицию можно будет в ходе музейной онлайн-игры «Волжский путь из варяг в персы». Завершит виртуальную программу акустический концерт «Листья жгут» казанской кавер-группы «Минхаузен».