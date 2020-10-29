Всероссийская акция «Ночь искусств»

Музейный кинотеатр предлагает семейный просмотр фильмов из цикла «Детский альманах» – короткометражных картин «Рабочий момент» В. Васильева, «Гульназек – победитель дивов» Е. Ермолиной, «Асия» Д. Абдрашитовой, «Тише» М. Куликова и «На рассвете в конце июня» А. Ширманова. Завершением детской программы станет показ мультфильмов студии «Татармультфильм» – «Стрела наследия-2», «Век Татарстана-3» и «Сабантуй» (1-6 выпуски), которые в увлекательной форме рассказывают об истории и культуре республики и татарского народа.

Массу впечатлений подарит программа «Наедине с историей» – театрализованная экскурсия по новой экспозиции музея «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». Встречи с персонажами разных эпох позволят гостям соприкоснуться с малоизвестными, подчас спорными моментами истории. О чем молчат школьные учебники? Чьи имена остались за кадром общеизвестной версии? Судьбы ярких личностей и водоворот событий не оставят посетителей равнодушными!

На выставке «Традиции импрессионизма в Татарстане» будет проходить мастер-класс по живописи «Ты – художник. Здесь и сейчас» известной казанской художницы Мили Нуруллиной.

Завершит программу «Ночи искусств» музейный кинотеатр – показом фильма «Кире». Фильм предоставлен из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), учрежденной в Казани дирекцией АНО «Время кино» при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

В течение дня посетителям предлагается обзорная экскурсия по экспозиции музея «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».

В филиалах Национального музея РТ также пройдут разнообразные увлекательные мероприятия.

Специальная программа ждет посетителей страниц музея в социальных сетях. Любителям истории будет предложена тематическая онлайн-экскурсия «Казанский край: воеводство – губерния». Тех, кому нравится рукоделие, наверняка заинтересует мастер-класс «Сластена для телефона». В старину сумочками-сластенами называли небольшие льняные торбы, в которые детишки складывали сладости. Сегодня такую сумочку можно легко изготовить своими руками и носить в ней телефон. И наконец, показать свою эрудицию можно будет в ходе музейной онлайн-игры «Волжский путь из варяг в персы». Завершит виртуальную программу акустический концерт «Листья жгут» казанской кавер-группы «Минхаузен».

tatmuseum.ru