«Вспомним всех поимённо… Это надо живым»!

Прошло 75 лет, как отгремели последние залпы орудий и взрывы бомб Второй мировой войны, но память о её героях: людях, которые воевали и трудились в тяжелейшие годы, сумели вынести все тяготы и лишения, будет всегда храниться в наших сердцах.

В канун знаменательной даты – Дня памяти и почестей, наш святой долг — донести до молодого поколения достоверную информацию о невосполнимых потерях большого многонационального народа, о том, какой высокой ценой была завоевана наша мирная, светлая жизнь, рассказать об участниках войны и трудового фронта.

Горько и больно осознавать, что рядом с нами уже нет скромных героев, которые, рискуя жизнью, приближали великую Победу, а затем трудились на благо республики, активно участвовали в деятельности Кашкадарьинского областного татаро-башкирского национального культурного центра.

Среди них отметим в первую очередь покойных Алимжана Хамзина, десантника, кавалера ордена Славы второй степени, в мирной жизни — экономиста, статиста, заслуженного работника сельского хозяйства республики и Абдулхая Сулейманова, наводчика орудия, чьи личные заслуги были отмечены боевой медалью «За взятие Вены», а также благодарностью Верховного Главнокомандующего за участие в разгроме танковой группировки противника юго-западнее Будапешта в составе третьей танковой дивизии и овладение городом Секешфехервар и другими 350 населенными пунктами, а после войны – водителя грузовика.

Оба они родом из Ульяновской области Российской Федерации, их родители еще до войны пустили крепкие корни в гостеприимную узбекскую землю. Члены диаспоры до сих пор помнят песни, которые исполнял Алимжан Хамзин, его выступления перед молодежью в колледжах и школах. А обаятельного, заботливого, голубоглазого дедушку Абдулхая Сулейманова помнят до сих пор в детских садах города Карши… Несколько раньше своих старших товарищей ушел из жизни еще один ветеран войны, участник боев за Берлин, кадровый работник системы Каршинского городского отдела по делам обороны, опытный организатор системы общественного питания в областном центре Ниязбек Янгалышев. Он и такой активный член областного татаро-башкирского национального культурного центра, как участник атомных испытаний в Тоцких лагерях в степях Оренбуржья в годы срочной воинской службы Эльбрус Баимбетов, служили примером трудолюбия, профессиональной чести, пунктуальности. В 2011 году, на мероприятии центра, посвященном 80-летию Э. Баимбетова, почтенный ветеран вспоминал: «Я никогда не надеялся дожить до этих лет. Нелегкое детство и военное лихолетье, служба в армии заметно подорвали мое здоровье. Я единственный из 12 кашкадарьинцев, моих однополчан, доживший до 80 лет. Спасибо государству, приравнявших нас, участников атомных испытаний, к участникам войны, спасибо моим родным и центру за заботу и внимание…».

Приближали славную победу и на трудовом фронте. Нельзя назвать «слабой половиной» человечества наших славных женщин-тыловиков. Покойная Рабигаханум Каршиева (в девичестве Валеева), бывшая фронтовая медицинская сестра, в 2010 году по ходатайству Постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан побывала на исторической Родине и получила лечение в санатории «Ливадия» под Казанью. Она, как и ее ровесница, тоже покойная Рашида Каратаева, работница военного госпиталя, до конца своей жизни излучала оптимизм, радость и любовь. Рашида ханум, даже будучи в последние годы своей жизни прикованной к инвалидной коляске, продолжала приветливо улыбаться, пела татарские песни, не переставала удивлять окружающих любовью к жизни…

В прошлом году при помощи центра отметила свое 90-летие такой активный член диаспоры, как Раиса Акчурина, бывшая работница оборонного завода, в мирной жизни – опытный организатор системы общественного питания в городе Карши, на трудовой отдых ее проводили в объединении «Узгеобурнефтегаз».

В начале войны Ахмаду Мухитдинову, жителю города Чиракчи, было 14 лет. Выпускник местной школы-семилетки продолжил дело отца, почтенного Нурмухамедадомла, ушедшего на фронт, и работал в школе в должности преподавателя истории. На заслуженный отдых его проводили с поста заместителя директора Чиракчинского межшкольного учебного комбината. А еще почтенный ветеран известен в Чиракчи, как опытный пчеловод. Во время нашей последней встречи в начале этого года один из самых старейших членов диаспоры говорил о необходимости широко освещать события военных лет в средствах массовой информации, доводить всю необходимую информацию, в том числе о роли личности в истории до широких слоев населения и в первую очередь молодежи. В тот памятный вечер 92-летний аксакал вспомнил ряд эпизодов собственной жизни, связанных с годами войны.

«Очень тяжелым для нашей области был 1943 год. Один из руководителей Кашкадарьи Мангутов отправил телеграмму Сталину с просьбой оказать срочную помощь продовольствием и семенным зерном. В ней были обстоятельно изложены сложившиеся тяжелые обстоятельства. Все ждали неминуемого наказания руководителя. Но Сталин прислал целый эшелон пшеницы в Карши. Область была спасена…».

Нельзя остановить течение жизни. С каждым годом редеют ряды ветеранов войны и трудового фронта. Но мы их помним, чтим и благодарим.

Фирюза Ибрагимова,

г.Карши, Республика Узбекистан