Встреча татарских организаций Тюмени и Екатеринбурга

24 ноября с дружеским и рабочим визитом Свердловскую татарскую организацию «Яшен» посетил председатель Тюменской областной молодежной татарской общественной организации «Яшь буын» Фарид Курманов.

История дружбы и взаимодействия этих организаций началась еще в 2008 году.

Во время визита председатель ТОМТОО «Яшь буын» Фарид Курманов и председатель СРТМОО «ЯШЕН» Ринат Каштанов обсудили последние мероприятия, поделились методами работы с молодежью в плане развития ответственности, привития любви и интереса к национальной культуре и языку.

Так же в программе визита была проведена экскурсия по исторической татарской части города от руководителя проекта «Татарская слобода Екатеринбурга» Ильдара Хабибуллина. Обмен опытом работы между молодежными организациями очень важен для развития татарской нации.

Отдельная благодарность Руководителю НКАТ Свердловской области. Артуру Мухутдинову за поддержку и содействие в проведении важных мероприятий в Татарском Культурном Центре г. Екатерибурга.

Пресс-служба СРТМОО «ЯШЕН»