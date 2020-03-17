Встреча татарских врачей Москвы была посвящена 100-летию Татарстана

Очередная встреча клуба татарских врачей и студентов медицинских вузов Москвы «Гиппократ» была посвящена 100-летию Татарстана. Академик, заслуженный врач России, руководитель клуба «Гиппократ» Дания Каримова выступила перед студентами о выдающихся татарстанских врачах, внёсших большой вклад в становление Татарстана.

«В нашей стране Казанская медицинская школа занимает особое место. Казанские врачи внесли большой вклад не только в становление Татарстана, но и в становление медицины в России. Вспомним выдающихся врачей Александра Вишневского, Семена Зимницкого, славные имена которых связаны с Татарстаном. Вся страна гордится татарским врачом Абубекир Терегуловым, который стал прототипом легендарного романа «Белые цветы». Я считаю, что новое поколение должно достойно продолжать и приумножать славные традиции татарских врачей»-, отметила Дания Каримова.

Также перед студентами выступил доктор медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов. Он ознакомил будущих врачей с особенностями работы врача, получения категорий, подготовки научных работ.

По словам лидера Штаба татар Москвы Рустема Ямалеева, встреча врачей проводится в течение 20 лет и главная задача встреч — сблизить, познакомить татарских врачей, студентов медицинских вузов.

«15 лет такие встречи организовывали под руководством Фикрята Табеева в комплексе Китай-город один раз в квартал. Каждая встреча приносит огромную пользу студентам: знакомства, контакты, опыт. Но самая главная наша задача — это сохранить наши традиции в большом мегаполисе, что нам завещал наш лидер Фикрят Табеев — , обратился гостям Рустэм Ямалеев.

В рамках двухстороннего сотрудничества на мероприятиях «Штаба татар» принимают участие врачи Дагестана и Башкирии. Доктор медицинских наук, Заслуженный врач Дагестана, член-корреспондент РАЕ, Председатель Комиссии по здравоохранению Общественного Совета при Постоянном Представительстве Республики Дагестан Сакинат Могамедовна Хархарова-Маккаева дала высокую оценку деятельности клуба «Гиппократ». Она ознакомила участников мероприятия с работой Постоянного Представительства Дагестана с врачами. Стороны договорились, что и в дальнейшем будут проводить совместные встречи врачей.

Штаб татар

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