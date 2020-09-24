Встреча в Хокимияте Ташкентской области

24 сентября 2020 года в Хокимияте Ташкентской области прошли переговоры Представителя Республики Татарстан А.А.Ахтареева с заместителем хокима Ташкентской области Д.А.Абдусаламовым.

В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы торгово-экономических связей между Республикой Татарстан и Ташкентской областью Республики Узбекистан, основанных на Соглашении между Правительством Республики Татарстан и Хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах от 28 мая 2018 года.

В частности был обсужден ход реализации проекта по созданию индустриального парка в Ташкентской области совместно с АО Технополис «Химград», строительства в Ташкентской области сети многотопливных АЗС ПАО «Татнефть», совместного сотрудничества проектных и строительных организаций, а также обсуждены вопросы выполнения пунктов Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Стороны согласились, что пандемия короновирусной инфекции в мире и карантинные меры, принятые в странах несколько замедлили осуществление запланированных проектов. Было заявлено о заинтересованности обеих сторон в дальнейшей активизации работ в этих направлениях, а также в совместных проектах в других направлениях сотрудничества.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан