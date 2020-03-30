Встречи с легендарным маршалом

Приближается праздник – 75-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Праздник особый, вызывающий гордость, радость и восхищение, со слезами на глазах… Время неумолимо движется вперёд, отсчитывая исторические даты войны и годовщины Великой Победы. Всё меньше остаётся живых участников и свидетелей боевых событий времён войны. Воспоминания ветеранов ценны, всегда живо и с интересом воспринимаются старшим и юным поколением жителей земли. Это не просто исторические факты… Это героико-патриотический потенциал нашего народа, который помог одержать Победу над самым коварным врагом в истории человечества – немецким фашизмом.

Живёт в Алчевске ветеран Вооружённых Сил Советского Союза, гвардии полковник в отставке, которому исполнилось 93 года, — Хамза Ибрагимович Муртазин. По сей день наш земляк весьма подвижный, деятельный и работоспособный, продолжающий виртуозно исполнять татарские и русские мелодии на гармони «Тальянке», живо и интересно рассказывающий о своей военной юности. А музыкальный инструмент помогает Хамзе Ибрагимовичу во время встречи с аудиторией эмоционально и содержательно рассказывать легендарную историю Великой Отечественной войны, о подвиге во имя Победы над врагом земляков-татар. С волнением Хамза Ибрагимович всегда вспоминает свои встречи с Маршалом Победы Георгием Константиновичем Жуковым

Можно много говорить о Маршале Советского Союза Георгии Константиновиче Жукове. О нём написано множество исследований, художественных и документальных произведений… Сам прославленный Маршал оставил после себя великолепную книгу — «Воспоминания и размышления», которая пользуется огромнейшим спросом у молодого и старшего поколений. Но всё это не в состоянии передать деятельность полководца, жизнь и боевой путь которого невозможно охватить форматом нашего сознания. «Жуков был великим полководцем суворовской школы. Он понимал, что на плечи солдата легла самая нелёгкая часть ратного подвига. Думаю, поэтому его воспоминания и пользуются такой любовью.

Писателям – профессионалам иной раз нелегко тягаться с такой литературой. Это – свидетельства очевидцев и участников событий», — эти слова видного советского писателя, лауреата Нобелевской премии, Михаила Шолохова, наглядно свидетельствуют о важности воспоминаний фронтовиков — очевидцев. Поскольку, объём его боевых операций, в ходе которых исход действий определялся победой нашего славного советского оружия, настолько велик, что нам важны все эпизоды, свидетелями которых стали и наши земляки – алчевцы. Пусть они не столь значительны, но в жизни Маршала Жукова не было ни мелочей, ни случайностей. А все, кто оказывался рядом с ним, пусть на поле боя, на учебном полигоне, получали заряд такой бодрости, которая не забудется до конца жизни.

Живёт в Алчевске Хамза Ибрагимович Муртазин. Татарин, ветеран Вооружённых Сил Советского Союза, интернационалист, сын полка в годы войны, член Алчевского городского татарского культурного центра «Тан», музыкант, очень жизнерадостный человек, обладающий великолепными организаторскими способностями.

Хамза Ибрагимович Муртазин родился в 1927 году в городе Мелеузе Башкирии, в татарском селе, в татарской семье.

«В 1943 году меня и моих сверстников взяли на воинский учёт. И стали обучать военному делу по 110-часовой программе. Даже с парашютами сбрасывали с «кукурузника» (По-2). Весной 1944 года настало время призыва в армию. Прохожу последнюю медицинскую комиссию, вроде бы всё нормально. Но вот измеряют мой рост… 147 сантиметров! Признают годным к нестроевой службе. Всё лето меня не трогали, я продолжал работать в колхозе. Одновременно был как бы «нештатным помощником» дежурного по военкомату: носил почту, повестки о призыве в армию, передавал телефонограммы. Очень тяжело было относить «похоронки» семьям, потерявшим на фронте отцов и сыновей.

В октябре 1944 года я был официально зачислен воспитанником Мелеузского райвоенкомата. Узнав о моих музыкальных способностях ( я хорошо играл на гармошке), меня включили в состав бригады художественной самодеятельности…

Наши самодеятельные «гастроли» проходили с огромным успехом. Население воспринимало нас как настоящих артистов, выражало нам благодарность и неизменно приглашало снова посетить их сёла и деревни со своими жизнеутверждающими концертами. Уставшие, но счастливые, возвращались мы домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым выступлениям.

Так мы старались в тяжёлое время в глубоком тылу вносить свой небольшой вклад в общую борьбу с ненавистным врагом», — вспоминает Хамза Муртазин свою молодость.

С воспитанника Мелеузского райвоенкомата, с так называемого сына полка, начался путь Хамзы Ибрагимовича в кадровые военные. За его плечами необычный, но очень насыщенный офицерский путь становления и закалки. Куда бы судьба не забрасывала нашего земляка, он всюду старался не уронить честь и достоинство советского офицера, будь то на службе за границей или в Советском Союзе.

Хамза Ибрагимович обладает уникальной памятью. Он помнит всех своих командиров и наставников. Помнит события, связанные с началом службы в армии. А особенно бережно хранит в памяти годы учёбы в Одесском Краснознамённом пехотном училище.

Совершенно случайно, удалось «разговорить» Хамзу Ибрагимовича, чтобы он поделился воспоминаниями о своём героическом пути — от солдата до полковника. Хамзе Ибрагимовичу посчастливилось не на расстоянии видеть прославленного полководца Жукова, а удалось даже «посоревноваться» в прицеливании из боевого оружия. Но, обо всём по – порядку…

Прославленного полководца, четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза, кавалера двух самых высоких военных наград – ордена «Победы», Георгия Константиновича Жукова, Хамза Ибрагимович Муртазин увидел во время военного парада 7 ноября 1946 года.

Маршал Жуков объезжал на коне «коробки» подразделений – участников парада, здоровался и поздравлял с праздником Великого Октября.

Для участия в параде солдат отбирали очень тщательно. Учитывалось много факторов, среди которых рост, внешний подтянутый вид, строевая выправка. Да ещё и ежедневные тренировки на строевом плацу – индивидуальные и в составе подразделений. Случалось и так, что в процессе тренировочной строевой подготовки, на ходу, производились замены. Причин для этого было много. Не все выдерживали эту необычную нагрузку. Ну, а те, кто до самого парада оставался в строю предстоящего незабываемого зрелища, получали заряд бодрости, а также, естественно, солдатами овладевала гордость от чувства исполненного высокого долга перед командованием и Родиной. Вот так готовились в Советских Вооружённых Силах настоящие защитники Отечества. А парад становился наивысшим показателем боевой и политической подготовки для солдат, сержантов, офицеров, генералов и маршалов.

Буквально, через год, после ноябрьского парада 1947 года, командующий Одесским военным Маршал Жуков проводил сборы с командирами полков, бригад, дивизий, корпусов. Это происходило на базе училища, в котором проходил учёбу Хамза Ибрагимович Муртазин.

Во время показательного занятия по организации и проведению практических стрельб из всех видов стрелкового оружия, дошла очередь до пулемёта с легендарным историческим прошлым – «Максима». Было решено, что упражнение показывает расчёт курсанта Муртазина. Ответственность предстояла не из лёгких. Когда выдвинулись на огневой рубеж, поступила команда: «По грудной мишени три, под цель, закреплением в точку, ЗАРЯЖАЙ!» Все засекли время. Посмотрел на командирские часы и легендарный Маршал. «Семь секунд!», — все так и ахнули. Рекордное время! И вдруг командующий округом Маршал Жуков, неожиданно, подошёл к пулемёту и лёг, чтобы проверить правильность наводки. Что только не передумал в этот момент молодой курсант Муртазин… Мало ли что! За эти несколько секунд, пока расчёт вставал с огневого рубежа, могла сбиться наводка, или ещё что-то подобное.

Маршал Жуков мастерски прищурился, посмотрел в прицел. Конечно, профессиональный военный, за плечами которого многолетний опыт боевых действий, материальную часть оружия оценивает по его практической работе. Прицеленность оружия имеет немаловажный фактор для меткой стрельбы. Наступило время ожидания: «Что скажет выдающийся полководец?» Напряжение возросло, когда Маршал приподнялся, подошёл к курсанту Муртазину, похлопал по плечу и удовлетворённо сказал: «Молодец, курсант!» Это была высшая похвала военного специалиста, выдающегося командира, а главное, высокого начальника – командующего округом. Облегчённо выдохнув, курсант Хамза Муртазин чётко выпалил: «Служу Советскому Союзу!»

Хамза Ибрагимович вспоминает, что курсанты Одесского Краснознамённого пехотного училища научились не бояться командующего округом Маршала Жукова, который довольно часто посещал училище. Несмотря на строгость и требовательность, Маршал пользовался уважением и любовью у курсантов и офицеров. Встречаясь с курсантами, он меньше рассказывал о войне, а больше о своей курсантской жизни. Его наставления и советы очень пригодились будущим офицерам в работе с личным составом в войсках.

Командующий Одесским военным округом не только командовал войсками, но и вёл беспощадную борьбу с бандитизмом, свирепствовавшим в Одессе и его окраинах. Много полезного удалось ему предпринять, чтобы нормализовались условия мирной и безопасной жизни народа.

В феврале 1948 года Маршала Жукова перевели на должность командующего Уральским военным округом. Принципиальность и хладнокровие Георгия Константиновича Жукова, его профессиональные качества, нужны были там, где этого требовала обстановка. И везде с возложенным заданием он справлялся блестяще.

С чувством высокой гордости отзывается наш земляк о Г.К.Жукове, на всю жизнь ставший для него мерилом самых лучших человеческих и профессиональных качеств и достоинств.

В настоящее время Хамза Ибрагимович Муртазин на заслуженном отдыхе. Но для такого человека, как он, это понятие весьма условное. Он активно продолжает популяризировать игру на гармони. Реставрирует умело музыкальные инструменты, возвращая им вторую дееспособную жизнь. Наш ветеран Вооружённых Сил активно занимается героико-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, часто встречаясь с молодёжью в учебных заведениях. Является военным консультантом Алчевского городского поискового отряда имени Салавата Юлаева. Его можно увидеть в историческом музее города, музеях двух ведущих предприятий. Он очень беспокойный и целеустремлённый человек. Видимо, полученный в годы службы в Вооружённых Силах заряд профессиональной ответственности, выработал в нём добросовестный потенциал полезной самоотдачи на благо общества и народа.

Ф.С.Карачурин, руководитель Алчевского

городского татарского

культурного центра «Тан»