Встречи в Мамадышском политехническом колледже …

11-12 февраля с. г. , в рамках проведения Первой Межрегиональной научно-организационной, историко-краеведческой конференции «Краеведение в Мамадышском районе РТ: история, современность и перспективы развития», участники и гости форума из городов и районов Татарстана и Кировской области посетили и осмотрели достопримечательности райцентра г. Мамадыша, в том числе Краеведческий музей и ознакомились в РДК выставкой, посвященной к 100-летию Татарской АССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Координатор конференции, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ, профессор А.А. Бурханов по приглашению руководства и педагогического коллектива посетил Мамадышский политехнический колледж — центр профессионального образования РТ (Мамадышский район РТ, совхоз Мамадышский, ул. Каюма Насыри,д.2).

Альберт Ахметжанович в ходе встречи с группами студентов и преподавателями истории и гуманитарных дисциплин прочитал 2 лекции (с показом презентации с фотослайдами), посвященные к вопросам развития краеведческого движения, памятникам историко-культурного наследия и изучения истории сел и деревень Татарстана и татарского мира в пределах РФ, а также рассказал о памятниках археологии и архитектуры периода Золотой Орды на трассах Великого шелкового, Волжского и других торговых караванных и водных путей Евразии Востоком и Западом. В ходе встречи был поднят вопрос о привлечении учащихся школ и студентов колледжа г. Мамадыша и района в поисковую и краеведческую деятельность , в рамках подготовки к 100-летию ТАССР и 75-летию Победы, а также в дальнейшей деятельности учебных заведений.

Отметим, что на базе Мамадышского политехнического колледжа успешно действует поисковый отряд «Память» (руководитель –В.В. Файзриева ), который в ходе проведения вышеназванной конференции краеведов в Мамадышском районе РТ за свою поисковую и краеведческую деятельность был отмечен Благодарственными письмами и грамотами Исполкома Всемирного конгресса татар и РОО «Общество татарских краеведов» РТ. В настоящее время активисты отряда и студенты колледжа занимаются сбором материалов об знаменитых земляках, о подвиге мамадышцев в годы ВОВ и на трудовом фронте.

Состоялась встреча А.А. Бурханова с директором Мамадышского поолитехнического колледжа Н.Н. Егоровым, который предложил дальнейшее сотрудничество между коллективом колледжа с учеными и краеведами г. Казани и районов РТ в развитии краеведения и изучении природы и истории сел и деревень региона бассейна реки Нократ-Вятка. Затем гости посетили вновь созданные, в рамках проведения Мирового чемпионата по рабочим профессиям в 2019 году в Казани, учебно-производственными залами, аудиториями и цехами колледжа.

В колледже ныне образовательный процесс осуществляют 52 преподавателя и мастера производственного обучения: 7 из них имеют высшую и 28 –первую квалификационную. категории. В колледже организовано обучение по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов со сроком обучения 3 года 10 месяцев по специальностям 6 эксплуатация и ремонт сельхозтехники и оборудования, технология продукции общественного питания , техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на базе 9 классов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев по профессиям повар, кондитер. Также по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на базе 9 классов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев по профессиям : сварщик(ручной и механизированной сварки), автомеханик, мастер общестроительных работ, В колледже работают спортивные секции, ведется работа кружков художественной самодеятельности ,КВН, мотокружка. кулинарии, компьютерной техники, здорового образа жизни… Участники поискового отряда «Память» ,в рамках татарстанского студенческого движения «Снежный десант» ,ведут поисковые работы на полях сражений ВОВ на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской и других областей Центральной России.

Миссия колледжа – в удовлетворении потребности личности, общества и государства в высоких стандартах образованности и культуры, делающих личность –конкурентоспособной, общество благополучным, государство –сильным !

Информация А.А. Багаряк, г. Мамадыш