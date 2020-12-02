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Второй день рождения отмечает детский телеканал на татарском языке «ШАЯН ТВ»

Второй день рождения отмечает детский телеканал на татарском языке «ШАЯН ТВ»

в Новости, Слайдер, Главные новости, 02.12.2020 0 2

10 декабря в 16:00 состоится праздничный концерт, посвященный дню рождения детского телеканала «ШАЯН ТВ» — «ШАЯН ONLINE»! Яркие номера, звезды татарской эстрады, неожиданные дуэты и, конечно, премьеры – все это ждет зрителей в прямом эфире на платформе YouYube! Трансляция концерта в эфире состоится в 20:30 на канале «ШАЯН ТВ» и на официальном сайте!

Ровно два года назад, при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, начал свое вещание первый детский телеканал на татарском языке! А 12 ноября 2020 года «ШАЯН ТВ» отметил свой день рождения!

Программа мероприятия не оставит равнодушными ценителей детского творчества и любителей качественной музыки на татарском языке. На одной сцене соберутся финалисты второго сезона музыкального фестиваля «Сәйлән» и супер-звезды татарской эстрады: Эльмира Калимуллина, Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова и Ильгиз Мухутдинов.

Кроме того, в рамках концерта пройдет и долгожданная презентация клипов, снятых на произведения победителей конкурса детской песни «Балачак җыры». Зрители телеканала «ШАЯН ТВ» уже успели оценить эти композиции. А клипы станут настоящим сюрпризом для гостей и зрителей онлайн-концерта.

Увидеть концерт в режиме реального времени можно будет в любой точке земного шара, просто выбрав один из двух удобных способов:

  • онлайн-трансляция на YouTube-канале;
  • прямая трансляция с аккаунта «ШАЯНТ ТВ» в Instagram.

А для тех, кто хочет насладиться качественной музыкой и посмотреть концерт на большом экране, телевизионная трансляция будет доступна в 20:30 на канале «ШАЯН ТВ» и на официальном сайте!

shayantv.ru

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