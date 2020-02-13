Выдвижении кандидатуры на соискание Государственной премии имени Габдуллы Тукая в Национальном музее

12 февраля в Национальном музее Республики Татарстан состоялось общее собрание коллектива. Главным и единственным в повестке дня был вопрос о выдвижении кандидатуры на соискание Государственной премии имени Габдуллы Тукая за 2020 год.

Ежегодная премия Президента Республики Татарстан присуждается за произведения литературы и искусства, которые получили общественное признание и внесли большой вклад в развитие национальной культуры, а также за значительные научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. В этом году Национальный музей РТ выдвигает на получение государственной премии имени Г.Тукая известную поэтессу, заслуженного деятеля культуры РТ Эльмиру Шарифуллину — за два поэтических сборника: «Тамды яшем» (поэма «Покатилась слеза») и «Каюм коесы» («Колодец Каюма»).

Творчество Эльмиры Шарифуллиной (род.1947) хорошо известно не только в Татарстане, но и за его пределами. Уже первые поэтические сборники «Безнең зоопарк» («Наш зоопарк»), адресованный детям, «Янгыр җиле» («Запах дождя») сразу были тепло встречены литературной общественностью и полюбились читателю, по словам поэта Зульфата, «сдержанностью, светлой грустью, искренностью и открытостью».

«Колодец Каюма» — так называется новая книга, представленная любителям поэзии. Это сборник поэм, целый ряд из которых посвящен известным историческим личностям, выдающимся деятелям татарской культуры: Габдулле Тукаю, Каюму Насыри, Фаилю Шафигуллину и др.

Поэма «Колодец Каюма» — первое в татарской и мировой литературе крупное эпическое произведение, обращенное к личности прославленного ученого, просветителя, литератора Каюма Насыри. Идею поэмы определяет метафоричность названия: колодец, некогда вырытый ученым в родной деревне для нужд односельчан, трансформируется под пером Э.Шарифуллиной в яркий, мощный и масштабный художественный образ беззаветного служения татарскому народу его великого сына. Выбирая историческую тематику, поэтесса опирается прежде всего на высоконравственные ориентиры, и “колодец Каюма” вырастает до грандиозного символа мироздания: как в капле воды — мир, так и в деяниях Личности отражается душа человека, его жизнь.

На встрече с коллективом Национального музея РТ заведующая Музеем Каюма Насыри Р.Ф. Шафигуллина рассказала присутствующим об основных вехах творческого пути Эльмиры Шарифуллиной. В выступлении собрата по перу — лауреата Государственной премии им. Г.Тукая Зиннура Мансура была дана высокая оценка поэтическому труду, сделан глубокий анализ тем, мотивов и художественного строя лирики Э.Шарифуллиной.

Отрывки из популярных песен на слова Э.Шарифуллиной прозвучали в исполнении Гульзады Сафиуллиной, народной артистки РТ, лауреата премии им. М. Джалиля, заслуженного деятеля искусств АР Крым.

В завершение теплой, дружеской встречи Эльмира Шарифуллина поблагодарила коллектив Национального музея РТ за поддержку, прочитала свои стихи. Коллектив музея единогласно проголосовал за выдвижение кандидатуры Э.Шарифуллиной на соискание высокой государственной награды.

tatmuseum.ru