Выездное заседание огранизации «Ак калфак» Нижегородской области состоится 7 февраля

Традиционное выездное расширенное заседание женской организации «Ак калфак» с участием женщин-лидеров местных организаций из районов компактного проживания татар состоится 7 февраля на этот раз в с. Кочко-Пожарки Сергачского района, сообщает автономия татар Нижегородской области — РНКАТНО в соцсетях.

В рамках мероприятия состоится Круглый стол на тему «Сохранение и развитие татарской культуры в современных социокультурных условиях».

Завершением программы будет конкурс среди женских команд разных организаций и районов «Шэпэ туе» (Посиделки), инициатором которого является активистка «Ак калфак» — Ахметбаева Алсу, заведующая МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарский детский сад. К слову, еще два года назад на базе именно этого садика состоялось выездное совещание «Ак калфак», за что мы очень благодарны коллективу этого учреждения.