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Выездное заседание огранизации «Ак калфак» Нижегородской области состоится 7 февраля

Выездное заседание огранизации «Ак калфак» Нижегородской области состоится 7 февраля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, Соотечественники, 25.01.2020 0 7

Традиционное выездное расширенное заседание женской организации «Ак калфак» с участием женщин-лидеров местных организаций из районов компактного проживания татар состоится 7 февраля на этот раз в с. Кочко-Пожарки Сергачского района, сообщает автономия татар Нижегородской области — РНКАТНО в соцсетях.

В рамках мероприятия состоится Круглый стол на тему «Сохранение и развитие татарской культуры в современных социокультурных условиях».

Завершением программы будет конкурс среди женских команд разных организаций и районов «Шэпэ туе» (Посиделки), инициатором которого является активистка «Ак калфак» — Ахметбаева Алсу, заведующая МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарский детский сад. К слову, еще два года назад на базе именно этого садика состоялось выездное совещание «Ак калфак», за что мы очень благодарны коллективу этого учреждения.

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