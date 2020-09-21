Выпускник лицея КФУ стал золотым медалистом Международной олимпиады по информатике

С 14 по 23 сентября 2020 года проходит Международная олимпиада по информатике (IOI). Данная олимпиада проводится в онлайн-формате, а страной организатором выступает Сингапур. В состязаниях участвуют команды из более чем 80 стран.

Российскую Федерацию представляют четверо участников:

— Ильдар Гайнуллин, Республика Татарстан;

— Андрей Ефремов, г. Санкт-Петербург;

— Егор Лифарь, г. Москва;

— Семен Савкин, г. Москва.

Руководители сборной России: Андрей Станкевич и Алексей Малеев.

Олимпиада включает два тура, которые состоялись 16 и 19 сентября.

На основании вывешенных протоколов на сайте страны организатора выпускник лицея им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнуллин стал обладателем золотой медали XXXII Международной олимпиады по информатике.

Официальные итоги объявят на церемонии закрытия 23 сентября на YouTube-канале.

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