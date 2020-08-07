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Выпускник сельской школы Кукморского района сдал ЕГЭ почти на 400 баллов

Выпускник сельской школы Кукморского района сдал ЕГЭ почти на 400 баллов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 07.08.2020 0

Выпускник школы села Ядыгерь Кукморского района Татарстана сдал четыре предмета ЕГЭ почти на 400 баллов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Двухсотбалльник у нас есть в Набережных Челнах, есть в Кукморском районе, причем в селе Ядыгерь. Это говорит о том, что там, где есть сильные педагоги, независимо от того, в городе или в селе проживает учащийся, он будет хорошо подготовлен, потому что программа для всех одинаковая», — сказал глава Минобрнауки.
Выпускник сельской школы Кукморского района Инсаф Файзрахманов сдал экзамены по русскому языку и информатике и ИКТ на 100 баллов, по физике — на 99 и профильной математике — на 94.

«Великолепный результат, я считаю, — подчеркнул министр. — Есть те, кто у нас по пять экзаменов сдавали и хорошие результаты показывали. Как правило, такие ребята очень разносторонне развиты».

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