Выпускники «Школы городских маршрутов» посетили Постпредство РТ

В пятницу, 16 октября, выпускники «Школы городских маршрутов» побывали на авторской экскурсии Альфинур Ахуновой (исследователь городских историй Екатеринбурга, выпускник «Школы городских маршрутов», автор экскурсии), посвященной жизни татар на Урале на рубеже XIX-XX веков.

Финальной точкой маршрута стало Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, расположенное в старинном особняке купцов-меценатов Агафуровых.

Во время посещения здания участники экскурсии не только узнали об истории здания, а были удивлены его сохранности, как отдельных архитектурно-строительных элементов, так и предметов быта с национальным колоритом.

Также гости посмотрели фотовыставку «Татарстан – Урал, вместе и всегда! Уральские татары к 100-летнему юбилею Татарстана».

tatur.tatarstan.ru