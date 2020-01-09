enrutat
Главная / Вышел документальный фильм о знаменитом россиянине-татарине Дамире Юсупове

Вышел документальный фильм о знаменитом россиянине-татарине Дамире Юсупове

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 09.01.2020 0 13

233 человека были на борту самолета, совершившего аварийную посадку посреди кукурузного поля.

Всего 93 секунды изменили жизнь всех, кто летел тем рейсом. Своими переживаниями делятся члены экипажа и пассажиры. Кто-то решил не откладывая сделать предложение любимой, кто-то помирился с родными, а одна пассажирка в корне поменяла свою жизнь и даже освоила новую профессию.

В эксклюзивном интервью авторам фильма командир корабля Дамир Юсупов объяснил, почему стал летчиком только в 32 года и что помогло ему посадить горящий самолет в кукурузное поле. И все без исключения говорят о чуде, без которого в тот день им бы не выжить.

Эльвина Курбанова

tatary-urala.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.