Вышел документальный фильм о знаменитом россиянине-татарине Дамире Юсупове

233 человека были на борту самолета, совершившего аварийную посадку посреди кукурузного поля.

Всего 93 секунды изменили жизнь всех, кто летел тем рейсом. Своими переживаниями делятся члены экипажа и пассажиры. Кто-то решил не откладывая сделать предложение любимой, кто-то помирился с родными, а одна пассажирка в корне поменяла свою жизнь и даже освоила новую профессию.

В эксклюзивном интервью авторам фильма командир корабля Дамир Юсупов объяснил, почему стал летчиком только в 32 года и что помогло ему посадить горящий самолет в кукурузное поле. И все без исключения говорят о чуде, без которого в тот день им бы не выжить.

Эльвина Курбанова

tatary-urala.ru