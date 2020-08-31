Вышел очередной научный сборник по краеведению

Сегодня я держу в руках очередной сборник серии «Восток – Запад: Диалог культур и цивилизаций Евразии. Проблемы региональный истории и археологии» (выпуск 21) под общей редакцией Альберта Ахметжановича Бурханова.

В рассматриваемый сборник вошли материалы V-й Всероссийской (с международным участием) научно-практической, историко-краеведческой конференции «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии. Вклад населенных пунктов Азнакаевского района. Юго-Восточного и Восточного Татарстана в развитии экономики и культуры Татарской АССР и татарского народа», проведенной в рамках Года 100-летия образования Татарской АССР (1920-2020 гг.) и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., подведения итогов Года Чатыр -тау в Азнакаевском районе РТ в г. Азнакаево 19-20 августа 2020 года по инициативе руководства Азнакаевского муниципального района РТ и научной и краеведческой общественности Республики Татарстан. В сборнике публикуются статьи и материалы участников названной конференции – ведущих ученых и специалистов из Туркменистана, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Йошкар-Олы, Ижевска, Самары и Казани, а также краеведов, учителей, работников музеев и заповедников из городов и районов Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Республики Удмуртия и Самарской, Курганской, Омской, Ульяновской ,Кировской областей.

Сборник открывается с приветственной статьи главы Азнакаевского районаРТ М.З. Шайдуллина ,где он обращается к своим землякам –азнакаевцам и жителям приикских районов Татарстана ,Башкортостана и Оренбургской области,участникам и гостям конференции.

Интерес представляет статья « От редактора»,в которой А.А.Бурханов рассказывает об истории краеведческих конференций, о задачах краеведов и что еще предстоит решать в будущем.

В статье профессора Э.Р.Тагирова « Поворот к истокам –возвращение к корням» отмечается важность изучения истории сел и деревень.

С большим интересом прочитал материал Минзифы Ахметшиной «Из истории деревни Татарские Сарсазы», которая расположена в Чистопольском районе, от нас в 40 километрах. Автор рассматривает конкретные события и факты, начиная с 1720-х годов до 2019 года, Отмечу также статьи Даминова А.Г и Билаловой Р.К (История села Старое Ромашкино (Иске Роман авылы тарихы), Рамзии Мусиной (История мечетей и имамов села Чертушкино) и др.

Краеведы, ученые, историки 3 сентября 2020 г. соберутся на очередную Всероссийскую конференцию в селе Зай-Каратай Лениногорского района РТ.

Успехов вам, мои коллеги и — Альберт Ахметжанович.

Мидхат Газымов,

заслуженный работник культуры РТ,

с. Зиреклы Новошешминского района РТ