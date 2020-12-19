ВЫШЕЛ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ…

Как известно, в Казани, на базе Казанского федерального университета, Национального музея РТ и Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, ежегодно, в декабре месяце, проходит Всероссийская научная, историко-этнографическая конференция «Бусыгинские чтения». Традиционно она проводится в рамках памяти известного казанского музыканта-скрипача, этнографа, доктора исторических наук, профессора КФУ, участника Великой Отечественной войны Евгения Прокопьевича Бусыгина (1913-2000 гг.).

11 декабря 2020 года в г. Казани на базе Национального музея РТ были проведены XIII Бусыгинские чтения – Международная научно-практическая конференция «Казанская этнографическая школа: память истории и антропологические повороты», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию образования Татарской АССР, 75-летию Казанской консерватории, 125-летию Национального музея РТ и памяти профессора Е.П. Бусыгина.

В рамках названной конференции был издан сборник материалов «Бусыгинские чтения» (Выпуск 13, редактор-составитель – д.и.н., профессор В.И. Яковлев; Казань, 2020, 280 с., 17,5 п.л.). В сборник вошли статьи по этнографии, этнологии, антропологии, фольклору, этномузыкологии, музыкознанию, искусствоведению, музееведению, социологии, изучению историко-культурного наследия истории и культуры народов Волго-Уралья и других регионов Евразии. Авторами статей являются ученые, краеведы, преподаватели вузов и школ, специалисты из Казани, Самары, Саранска, Йошкар-Олы, Уфы, Краснотуринска (Свердловская область), Санкт-Петербурга, Минска, Ашхабада.

Сборник открывается со статьей заведующего кафедрой Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, профессора В.И. Яковлева «Казанская этнографическая школа: антропология музыкально-исторической памяти (к постановке проблемы) (с. 3-11). Интерес представляет статья старшего научного сотрудника Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, к.и.н. Р.Р. Аминова «Семейно-брачные отношения в д. Янгильдино (XVIII – начало XX вв.)», посвященная истории татарского села Кармыш (Янгильдино) Козловского района Чувашии (с. 19-29).

Старший научный сотрудник Института истории и археологии АН Туркменистана С.Дж. Атдаев (г. Ашхабад) и руководитель Общества татарских краеведов РТ при ВКТ, профессор А.А. Бурханов посвятили свою статью изучению некоторых данных о представлениях тюркских народов Евразии о сезонных перелетах птиц (к вопросу изучения взаимоотношений человека и природы) (с. 31-38).

Сотрудник Центра белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси С.А. Белаш опубликовал статью «Этнографический музей как средство формирования национального самосознания» (с. 45-50). Представитель Республики Беларусь В.Н. Белавина подготовила статью «Методика сбора полезных этнографических материалов при подготовке «Регионального историко-этнографического Атласа Украины, Беларуси и Молдавии» (с. 51-55).

Статья профессора А.А. Бурханова (г. Казань) характеризует некоторые новые данные и вопросы изучения, сохранения, благоустройства и использования в этнотуристических и воспитательных целях объектов историко-культурного наследия Ульяновской области (на примере агротуристического и историко-культурного комплекса «Идел-Йорт» («Булгарская застава») и средневековых памятников Калмаюрского некрополя (с. 60-69). Материал подготовлен на основе поездок автора по линии Исполкома ВКТ в Старо-Майнинский и Чердаклинский районы в 2019-2020 гг. Автор в статье описывает названные объекты, подчеркивает их историко-культурную ценность и дает ценные рекомендации по дальнейшему изучению и развитию названных объектов.

Интерес представляет статья уфимского краеведа Р.Ф. Масагутова и к.и.н. Р.Р. Аминова (г. Казань), посвященная изучению династии Нагаевых как духовной элиты татарской общины г. Стерлитамак (с. 114-120).

Сотрудник Института педагогики, психологии и социальных проблем (г. Казань) З.А. Махмутов опубликовал статью «Татарская виртуальная идентичность: специфика аудитории этнических сообществ в сети «Вконтакте» (с.121-123).

Сборник предназначен для ученых, специалистов, преподавателей вузов, краеведов и любителей истории и культуре народов Волго-Уралья и Евразии, но представляет интерес всех любителей истории народов.

XIII БУС. ЧТ._макет2020_печать 2.

Информация А.А. Бурханова