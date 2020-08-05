Вышла в свет ещё одна новая книга на сибирскотатарском языке

Издан сборник рассказов Клары Кучковской “Туғаннар” (Родня). В него вошли новые произведения автора. Читатель может познакомиться с рассказами “Половина блина”, “Дворняжка”, “Неожиданность”, “ Похоронка”, “Барыня-барыня”, “Доктор”, “Родня”, “Мода”, “Мама”. Думается, что эта новая книга на сибирскотатарском языке понравится многим, потому что в ней описаны и весёлые, и трагичные события из жизни наших земляков. Клара Кучковская часто радует читателей своими произведениями, отличающимися богатством языка, она обладает умением оригинально описывать события, талантом рассказчика.

Книга издана Национально-культурной автономией сибирских татар Тюменской области. Её руководитель – Фаусия Марганова – и члены автономии постоянно и продуктивно работают над развитием сибирскотатарского языка и культуры. Дорогие земляки, мы знаем, что кто-то из вас пишет стихи, прозу на сибирскотатарском языке.

Присылайте ваши материалы к нам – в НКА сибирских татар Тюменской области (предварительно списавшись с нами), а мы поможем в их издании. Ведь нам нужно развивать, обогащать наш язык, а делается это посредством развития художественной литературы!