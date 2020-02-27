Вышло новое издание книги, посвящённой подводнику Измаилу Зайдулину

Сегодня Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с историком, автором книги «Подводник Измаил Зайдулин — возвращение из забвения» Шамилем Насеровым.

Напомним, книга «Подводник Измаил Зайдулин — возвращение из забвения» стала продолжением серии «Татары на службе Отечеству». Ее автор – в прошлом офицер в отставке, капитан 2-го ранга Шамиль Насеров. Издание раскрывает ранее неизвестные подробности из жизни участника одного из первых походов на предельную автономность плавания и командира субмарины Щ-423, впервые в истории совершившей переход Северным морским путем. Зайдулина по праву следует называть сподвижником и другом многих известных подводников 1930-х годов и Великой Отечественной войны, таких как Гаджиев, Холостяков, Колышкин.

Долгие годы о подвиге Зайдулина знал лишь ограниченный круг «посвященных», и даже сейчас некоторые страницы биографии знаменитого командира субмарины Щ-423 находятся под грифом «Секретно».

Это был отважный воин. И в море, и на суше Измаил Зайдулин оставался верен своим принципам, никогда не изменяя себе. Вчитываясь в воспоминания сослуживцев и членов его семьи, понимаешь: этот человек родился, чтобы стать героем. Подводник Зайдулин был примером для многих.

Благодаря обращению Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, поддержанному Законодательным собранием Ленинградской области, распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 года безымянному мысу, расположенному на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, присвоено наименование «мыс Измаил Зайдулина».

Во время встречи стороны обсудили новые материалы издания книги Шамиля Насерова, также вопросы взаимодействия с комитетами ветеранов ВМФ и организации мероприятия по увековечиванию памяти первого подводника — татарина, капитана 1 ранга Зайдулина Измаила Магигуловича, церемонию возложения венков к месту его гибели, которые будут проводится в год празднования 75-летия Победы Великой Отечественной войне.

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