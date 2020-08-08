Высокогорский район принял эстафету флага 100-летия образования ТАССР

7 августа Мульминское сельское поселение Высокогорского района приняло эстафету флага 100-летия образования ТАССР.

Путешествие юбилейного флага в республике началось 25 июня в столице Татарстана. Флаг уже побывал в Менделеевском, Алексеевском, Нурлатском, Аксубаевском, Апастовском и других районах.

Стяг прибыл из Буинска в Высокогорский район. Глава Рустам Калимуллин нанес нашивку района на флаг.

Прибытие флага в Высокогорский район совпало с еще одним важным праздником – торжественным открытием новой спортивной площадки для мини-футбола в селе Мульма, построенной в рамках республиканской программы.

В рамках открытия почетные гости разрезали ленту спортивной площадки. Ранее здесь провели первый спортивный матч на призы Мульминского сельского поселения. Участниками стали команды из Мульмы, Ямашурмы, Атни, Высокой Горы, Апастово, станции Куркачи. Были определены и победители: первое место завоевали куркачинцы, второе – команда Атнинского района, третье – мульминцы.

tatar-inform.ru