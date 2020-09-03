Выставка «История Татарстана с древнейших времен до наших дней» объединила два тысячелетия

В Национальном музее Татарстана, наконец, открылась долгожданная экспозиция «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». Выставка станет постоянной на ближайшие 10 лет как минимум. Руководство музея решило устроить не одну большую презентацию выставки, а сразу несколько, но маленьких. В разные дни Национальный музей посетят ученые, представители музейного сообщества и другие специалисты. Но первыми пригласили журналистов. Репортаж «Реального времени» о том, чем постарались удивить гостей создатели экспозиции.

Одна выставка — два праздника

Выставка стала своеобразным признанием в любви родной республике. Вторым большим событием стало 125-летие самого музея, который оказался на четверть века старше ТАССР. Отметить юбилей не удалось из-за карантина, более того, назначенный на апрель 2021 года музейный форум сегодня тоже под вопросом. Таким образом, открытие масштабной экспозиции стало двойным праздником и «авансом» за предстоящие события.

Стоит отметить, что новая постоянная экспозиция расположилась на обоих этажах музея. Всего она занимает 14 залов общей площадью более 3 тыс. кв. м, в которых можно отследить эволюционные процессы у древнего населения края, этапы формирования и развития татарского народа, важнейшие исторические вехи в контексте общероссийской истории вплоть до наших дней.

Каждый зал — рассказ об определенной эпохе, важном событии: принятие ислама Волжской Булгарией, приход православия на татарскую землю, годы войн, просвещения, расцвета науки и культуры. Есть залы, рассказывающие о той или иной стороне жизни народа — строительстве, военном искусстве, дружбе и сотрудничестве с соседними народами, приеме высоких гостей. Даже вдумчиво всматриваясь в экспонаты, трудно представить, какой титанический труд и какого количества людей стоило создание такой поистине восхитительной выставки, обойти которую можно и за пару часов, и за неделю — только багаж впечатлений и знаний будет разным.

Побывать в садах Сююмбике

Весь первый этаж Национального музея РТ теперь будет рассказывать об истории края до второй половины XVI века. Здесь есть и тюркская юрта, и именьковская изба, и даже «Сады Сююмбике». Все экспонаты — интерактивные. В юрту можно забраться и поближе посмотреть, как сотрудница музея, одетая соответственно времени начала веков, что-то перетирает в горшке, в избе неподвижно стоят скульптуры супругов, занятые бытом, а прекрасная казанская ханша в своих покоях перебирает драгоценности, доставая их из сундучка. Можно присоединиться к ней, присев на мягкий диванчик, и послушать, что за грамоту ей читает слуга. Фотографироваться — разрешено, как и трогать, отвлекать вопросами участников мизансцен и смотрительниц музея.

На стендах, посвященных ремеслам, которые развивались в Волжской Булгарии, можно увидеть и оружие, посуду, украшения — все из железа. Так, например, привлекает внимание каролинский меч, потемневший и изъеденный временем, из железа с ковкой и посеребрением. Найден он был в Западной Европе в начале XX века. О том, что народы не жили замкнуто, а активно мигрировали, торговали, говорят и бюсты, созданные из гипса в 1947—1949 годах по останкам жителей Булгарии: не только сам широкоскулый булгарин с продолговатыми глазами, но и китаянка и армянин…

О любви булгар к строительству и отделке помещений говорят массивные детали портала Соборной мечети в Болгаре, а также изразцы с остатками яркой глазури.

Перед лестницей на второй этаж расположился «Ремесленный посад» — маленькие лавочки, в которых можно увидеть, как умельцы и рукодельницы занимаются разными ремеслами. Можно с их помощью и самому сделать украшение-оберег или что-то иное на мастер-классах.

Были ли булгарские женщины-воины?

Второй этаж музея начинается с середины XVI века рассказом о Казанском крае после присоединения к Русскому государству. Участникам экскурсии несказанно повезло — в зале с оружием того времени целое представление со снаряжением бойца и напутствиями, его устроил заведующий отделом научной реконструкции Вячеслав Хабаров. Он вручил защитнику города пищаль, мушкет и устрашающий бердыш, на который удобно опираться при стрельбе, если не применяешь его по назначению. На вопрос, как одевались болгарские женщины-воины, о которых ходят легенды, и были ли вообще таковые, он ответил:

— Нет, это только красивые легенды, научного подтверждения тому нет. Однако степной народ савроматов действительно жил на нашей территории до нашей эры. Вот у них действительно были амазонки. Кроме того, в Алексеевском районе возле Биляра найден Тиганский могильник, где угорские племена, кочевые предки современных венгров, захоронили своих воинов. Среди них действительно было найдено и женское «обмундирование» — боевой пояс, сабля и полный набор украшений.

Есть здесь и зал, рассказывающий о православных предметах средневековья. Недоумение и страх вызывают многокилограммовые вериги, которые мученики и юродивые добровольно надевали на себя, есть и монашеское одеяние, иконы мастерской при женском монастыре Казанской иконы Богородицы, а также ценнейшее Ефремово Евангелие 1606 года.

От кареты до карманной лаборатории

Совсем иная картина предстает в залах XVIII—XIX веков. Особого внимания заслуживают предметы, связанные с визитом в Казань Екатерины Великой. В частности, одна из жемчужин Национального музея Татарстана — карета, созданная специально для императрицы, для ее передвижения по городу и окрестностям. Ее размеры и роскошь, конечно, поражают. Здесь же — реконструкция комнаты того времени, с уютными оттоманками и конторками, а стеклянные стенды и витрины наполнены изящными вещицами: фарфоровой посудой и статуэтками, хрустальными бокалами, серебряными и бронзовыми канделябрами с позолочением. Каждую эпоху и событие предваряют короткие рассказы-выступления сотрудников музея в костюмах того же времени.

Век XIX — эпоха Просвещения. В залах встречаются фотографии и личные вещи профессоров Казанского университета, есть и хрустальная печать Шигабутдина Марджани. Книги, занятный футлярчик «Карманная лаборатория профессора Флавицкого для изучения твердых тел». За этими залами — плоды науки и просвещения — печатный станок, конка, макет парохода и первый телефон с телефонной «книжкой», ставшей довольно объемной к 1914 году.

Восторг и трепет вызывают залы, связанные с годами Великой Отечественной войны. Знаменитый По-2 кажется просто игрушкой — трудно поверить, что столько подвигов было совершено именно на нем. Фотографии, письма тех лет сопровождает задушевное пение «Бьется в тесной печурке огонь»…

В чем и о чем пели Шакиров и Авзалова

Залы новейшей истории посвящены техническому прогрессу, найденной в Татарстане нефти, искусству — здесь размещены личные вещи известных артистов — например, концертные костюмы Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой, писателей и композиторов. Последний зал содержит бренды Татарстана. По словам генерального директора Национального музея РТ Гульчачак Назиповой, еще четыре зала находятся на стадии ремонта:

— В нашей республике производится очень много качественных и популярных товаров. Эти бренды мы и намерены разместить в еще не открытых залах. Этот год богат на юбилеи, и празднование нашего 125-летия нам по понятным причинам пришлось перенести. Мы отмечаем его вместе со 100-летием образования ТАССР. Буквально сегодня мы получили личное поздравление от директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, а это многого стоит. Наш многолетний труд по достоинству оценен профессиональным сообществом.

Отметим также, что не все залы занимает постоянная экспозиция. Как и раньше, в отдельных залах по-прежнему будут проходить временные выставки, мастер-классы и другие неизменно занимательные мероприятия.

Анна Тарлецкая

realnoevremya.ru